Stanowski kontra Wysocka-Sznepf. „Ta historia będzie miała jeszcze dużo zwrotów”

Prawnicy Doroty Wysockiej-Schepf kilka dni temu wysłali do Krzysztofa Stanowskiego pismo przedprocesowe, na które ten odpowiedział filmem. Następnie dziennikarka TVP zamieściła screen wpisu kancelarii, którą ją reprezentuje. „Piszą mi Państwo, że patostreamerzy znów rechoczą. Cóż, śmieje się ten, kto się śmieje ostatni” – napisała Wysocka-Schepf. „I przypomnienie – dziennikarz podaje wiarygodne, sprawdzone informacje. Dziennikarz nie powiela bredni” – dodała.

„Mam nadzieję, że odbiorą temu zbrodniarzowi Virtuti Militari. Nawet jeśli to ta komunistyczna, mało ważna wersja odznaczenia, którą ma też marszałek Żukow i inne kacapy” – skomentował wpis założyciel Kanału Zero. Potem zapowiedział, że „przechodzi do kontrofensywy”. Następnie Stanowski nagrał kolejny film, w którym zarzucił Wysockiej-Schepf, że ta „znowu ujada”. „Mam wrażenie, że my się śmiejemy cały czas” – odniósł się do wpisu dziennikarki założyciel Kanału Zero.

Stanowski „przechodzi do kontrofensywy” z Wysocką- Schepf. Przedstawił własne żądania

Stanowski nie ukrywał, że „cieszy go” zapowiadany przez prawników spór sądowy. Ironizował też, że on także może wytaczać pozwy oraz domagał się od Wysockiej-Schepf „pierd*******a się w głowę w ciągu maksymalnie najbliższych siedmiu dni”. Założyciel Kanału Zero kontynuował, że w przeciwieństwie do dziennikarki TVP on nie żąda od niej pieniędzy, tylko „oczekuje wyłącznie refleksji”.

– W każdym razie bardzo liczę na ten serial, ponieważ tak to jest w biznesie, że jakieś źródła dochodu wysychają, ale wtedy pojawiają się inne. Bardzo się cieszę, że ruszyła pani z odsieczą – powiedział Stanowski. Już na serio stwierdził jednak, że Wysockiej-Schepf „chyba coś się naprawdę pomyliło w głowie”.

Krzysztof Stanowski „nigdy nie przeprosi” Doroty Wysockiej-Sznepf

– Jeśli pani uważa, że ja w 2025 roku będę przepraszał za określenie „zbrodniarz”, kogoś, kto uczestniczył jako planista, jak napisał pani prawnik w Obławie Augustowskiej, w Obławie, w której mordowano polskich patriotów. Otóż musiałaby mi pani akumulator do jajec przyczepić, a i tak, chyba na nic, by się to nie zdało. Po prostu za coś takiego nigdy nie przeproszę – mówił założyciel Kanału Zero. Stanowski zwrócił uwagę, że temat Obławy Augustowskiej często nie był poruszany.

Założyciel Kanału Zero ocenił, że dziennikarka TVP „się ośmiesza i stoi po złej stronie”. Domagał się też od jej stacji, aby „ktoś uderzył pięścią w stół”. – Komuś coś tu się naprawdę pomyliło. Ktoś tu się mocno uderzył w głowę – przekonywał Stanowski. Założyciel Kanału Zero przyznał, że „chciałby zobaczyć jak teść Wysockiej-Schepf traci to PRL-owskie, sowieckie Virtuti Militari”.

Założyciel Kanału Zero vs. dziennikarka TVP. „Za to te 100 tys. naprawdę bym zapłacił”

Stanowski dodał, że „zapłaciłby za to naprawdę dużo pieniędzy, nawet te 100 tysięcy”. – Tak, ta historia będzie miała jeszcze dużo zwrotów. Bardzo czekamy na pismo od pani i na konfrontację. Bardzo czekamy na sprawę sądową i mam nadzieję, że nie będzie pani żądała, żeby ta sprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami – wyraził nadzieję założyciel Kanału Zero. Na koniec wyświetlona została lista ofiar Obławy Augustowskiej.

„Ta sytuacja jest absolutnie chora. Twarz państwowej telewizja zaangażowała się w usprawiedliwianie człowieka zaangażowanego w największą powojenną masakrę na polskiej ludności i... nic. To mi się w głowie nie mieści. Przecież to jest nieakceptowalne” – napisał Stanowski już w kolejnym wpisie na platformie X.

„Im dłużej o tym myślę, tym bardziej mnie nosi”. Dostało się TVP

„Im dłużej o tym myślę, tym bardziej mnie nosi. NAJWIĘKSZA MASAKRA NA POLAKACH PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ. WYBITE CAŁE RODZINY. Seryjne morderstwa, zagłada. Twarz TVP przekonuje, że nie należy przesadnie krytycznie oceniać sprawców tej zagłady. TVP udziela jej wsparcia. Horror” – podsumował założyciel Kanału Zero w ostatnim komentarzu.

