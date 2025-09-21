Zginęło dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych. Zbierają milion złotych dla rodziny jednego z nich

Dowództwo Generalne RSZ poinformowało, że podczas nocnego szkolenia spadochronowego w USA doszło do tragedii. Zginęło dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych. „Rodziny poległych zostały objęte wszechstronnym wsparciem” – brzmi fragment wpisu. Kondolencje w tej sprawie rodzinie i bliskim zmarłych złożyli m.in. Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak się potem okazało żołnierze należeli do grupy Cichociemnych Operatorów JW GROM. Jednym z nich był Karol Rubin z Orzysza (woj. warmińsko-mazurskie), znany także jako sportowiec i pasjonat sportów walki. Drugi żołnierz, jak poinformowało miasto, pochodził z Suwałk.

Karol Rubin z Orzysza zginął podczas nocnego szkolenia spadochronowego w USA

Głos po śmierci Karola Rubina zabrali potem: Ambasada USA w Polsce, Urząd Miejski w Orzyszu, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu, przedstawiciele „Biegu Tygrysa Orzysz” i Viking Fight Club. „Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci naszego kolegi klubowego. Karol Rubin na zawsze w naszych sercach. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia” – napisano na profilu Makarewicz Team Fight Club.

Na platformie pomagam.pl pojawiła się zbiórka dla rodziny żołnierza. Jej organizatorem jest Łukasz Makarewicz, a cel został ustalony na milion zł. „Z ogromnym bólem i niedowierzaniem żegnamy Karola Rubina, żołnierza Wojsk Specjalnych, sportowca, przyjaciela i dobrego człowieka, który tragicznie zginął 19 września 2025 roku podczas szkolenia spadochronowego w USA” – podkreślono na wstępie.

W sieci założono zbiórkę dla rodziny żołnierza GROM

„Karol pochodził z Orzysza, był znany jako uczestnik „Biegu Tygrysa”, oddany pasji sportowej, zawsze uśmiechnięty, pełen energii i serca do ludzi. Inspirował swoją postawą, dyscypliną i siłą charakteru. Dla nas był bohaterem. Dla swojej żony i dziecka był całym światem. Dziś jego rodzina została nagle pozbawiona oparcia, a życie, które jeszcze niedawno było pełne planów i nadziei, zmieniło się w codzienną walkę o przetrwanie” – dodano.

„Dlatego zakładamy tę zbiórkę – aby w tym niewyobrażalnie trudnym czasie żona i dziecko Karola nie zostały same z ciężarem trosk i obowiązków” – podsumowano. Do zbiórki zachęca m.in. były minister cyfryzacji oraz poseł PiS z Warmii i Mazur Janusz Cieszyński. „To dzięki poświęceniu takich jak pan Karol możemy w Polsce czuć się bezpiecznie” – podkreślił polityk.