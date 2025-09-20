Nawrocki reaguje po tragicznej śmierci dwóch polskich żołnierzy. „Solidarność w bólu”

W piątek przed godz. 23:00 Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat, w którym poinformowano o tragedii. „Z głębokim żalem informujemy, że 19 września 2025 roku, podczas nocnego szkolenia spadochronowego realizowanego w Stanach Zjednoczonych, doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęło dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych. Rodziny poległych zostały objęte wszechstronnym wsparciem” – czytamy.

Jak dodano, przyczyny zdarzenia są przedmiotem postępowania, które jest prowadzone przez specjalną komisję powołaną w celu wyjaśnienia tego tragicznego wydarzenia.

Tragedia podczas szkolenia w Stanach Zjednoczonych. Zginęło dwóch polskich żołnierzy. Nawrocki i Kosiniak-Kamysz reagują

Głos w sprawie za pośrednictwem mediów społecznościowych zabrał prezydent Karol Nawrocki. „Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych, którzy zginęli podczas szkolenia spadochronowego w Stanach Zjednoczonych. Rodzinom i Bliskim składam wyrazy szczerego współczucia i solidarności w bólu. Niech dobry Bóg ma Ich dusze w swojej opiece” – napisał prezydent na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Do tragedii odniósł się również minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. „Niezwykle smutna wiadomość dotarła do nas ze Stanów Zjednoczonych. W czasie nocnych ćwiczeń spadochronowych w USA śmierć poniosło dwóch naszych świetnych żołnierzy Wojsk Specjalnych” – napisał szef MON.

Władysław Kosiniak-Kamysz powtórzył zapewnienie, że rodziny poległych żołnierzy zostały objęte pełnym wsparciem i złożył im najgłębsze wyrazy współczucia. „Niech dobry Bóg ma Was w swojej opiece i doda sił w tych najtrudniejszych dniach” – zakończył minister obrony narodowej.

Czytaj też:

Komunikat MON po śmierci 45-letniego podpułkownika. „Nie powielaj kłamstw”Czytaj też:

Incydent przy granicy polsko-ukraińskiej? MON stanowczo reaguje