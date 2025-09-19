Komunikat MON po śmierci 45-letniego podpułkownika. „Nie powielaj kłamstw”

W czwartek 18 września 12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu poinformowała o śmierci swojego dowódcy, podpułkownika Konrada Bernasia. Mężczyzna odszedł 12 września w wieku zaledwie 45 lat.

Śmierć podpułkownika. MON pisze o dezinformacji

Również 18 września Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało komunikat, w którym odniosło się do przyczyn śmierci wojskowego. Jak podkreślano, oświadczenie było koniecznością w związku z krążącymi w sieci nieprawdziwymi informacjami. „Prawdą jest, że przyczyną śmierci była przegrana walka z długotrwałą chorobą” – podkreślano.

„Zanim udostępnisz post czy komentarz, sprawdź źródło i korzystaj wyłącznie z wiarygodnych i oficjalnych komunikatów” — apelował resort obrony, ostrzegając przed pojawiającymi się w sieci nieprawdziwymi informacjami na ten temat.

„Mając na uwadze dobre imię zmarłego żołnierza i trudny czas dla jego bliskich prosimy o niewykorzystywanie tej tragedii do jakichkolwiek celów dezinformacji czy tworzenia spiskowych teorii podających inne przyczyny śmierci” – dodawano w komunikacie.

„Dezinformacja działa tylko wtedy, gdy dajemy się jej zwieść. Nie powielaj kłamstw!” – prosili autorzy apelu.

Czytaj też:

Trump wycofał się z zapowiedzi pomocy Polsce? Przydacz tłumaczy słowa prezydenta USACzytaj też:

Atak dronów połączono z wielką kampanią dezinformacyjną. Cztery główne cele