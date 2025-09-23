Nie żyje ks. prałat Stanisław Kardasz. Był na celowniku władz PRL

Ks. prałat Stanisław Kardasz zmarł w poniedziałek, 22 września, w Grudziądzu. „Odważny i mądry duszpasterz, pracowity gospodarz, człowiek całym sercem oddany Bogu, ludziom i Ojczyźnie” — napisał o duchownym marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

„Opuścił nas wspaniały kapłan i człowiek. Pozostawił po sobie dziedzictwo, które będzie żyło w naszej pamięci i wspólnotach, którym służył” — czytamy.

W wieku 16 lat trafił do aresztu. Tak ks. prałat Stanisław Kardasz walczył o Polskę

Ks. prałat Stanisław Kardasz urodził się 29 października 1936 roku w Gdyni. W młodości należał do Związku Harcerstwa Polskiego, a już w wieku 16 lat aresztowany został za kolportowanie antykomunistycznych ulotek, za co trafił do więzienia dla nieletnich. W 1960 roku ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie. Ponadto uzyskał dyplom z zakresu historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od 1979 do 1986 roku duchowny odpowiadał za organizację i prowadzenie Pieszej Pielgrzymki Pomorskiej na Jasną Górę. Zadanie to musiał odpuścić ze względu na prześladowania ze strony Służby Bezpieczeństwa. Wrócił do niego dopiero w 1990 roku i kontynuował je do 1993 roku.

W 1980 roku ks. prałat Stanisław Kardasz rozpoczął działalność w toruńskim Klubie Inteligencji Katolickiej. Współorganizował niezależne wykłady, spektakle teatralne, seanse filmowe, a od 1982 do 1989 roku regularnie odprawiał Msze z Ojczyznę. Podczas stanu wojennego wspierał punkt rozdziału leków z zagranicy, a po zabójstwie ks. Jerzego Popiełuszki patronował uroczystościom w jego intencji.

Od 1985 roku kierował założonym przez niego Chrześcijańskim Uniwersytetem Robotniczym, a także Wszechnicą Związkową NSZZ „Solidarność”. Między 1990 a 1999 rokiem pełnił funkcję kapelana Armii Krajowej. Od 1998 roku zasiadał w Radzie Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2005 roku otrzymał tytuł honorowego prałata papieskiego.

