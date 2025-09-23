Jezus Chrystus miał być królem powiatu makowskiego. Na drodze stanął wojewoda
Witraż z wizerunkiem Jezusa Chrystusa
Witraż z wizerunkiem Jezusa Chrystusa Źródło: Pexels / Magda Ehlers
Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa — stwierdził wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, unieważniając decyzję powiatu makowskiego, zgodnie z którą na króla powiatu intronizowany został Jezus Chrystus.

Niecodzienną uchwalę radni powiatu makowskiego przyjęli 21 sierpnia. Jej podstawą był projekt obywatelski, pod którym podpisało się 300 mieszkańców. „W chwilach powszechnego kryzysu wiary i wartości, nawiązując do ponad 1000-letniej historii Narodu Polskiego, w której królowie zawierzali się opiece Opatrzności Bożej (...), prosimy Jezusa Chrystusa o błogosławieństwo dla naszych dzieci, domów i rodzin” — argumentowano.

Za przyjęciem uchwały zagłosowało siedmiu radnych, przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, z siedemnastoosobowej rady. Z pozostałych dziesięciu radnych Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi mających większość, dwóch nie pojawiło się na posiedzeniu, a pozostałych ośmiu nie wzięło udziału w głosowaniu, licząc na zerwanie kworum. Tak się nie stało. Jezus Chrystus intronizowany został na króla powiatu, a dzień 21 czerwca ustanowiono Dniem Jezusa Chrystusa Króla Powiatu.

Intronizowali Jezusa na „króla powiatu”. Wojewoda nie podzielił ich zdania

Przyjrzenie się sprawie natychmiast zapowiedział wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. I jak powiedział, tak zrobił — przeanalizował uchwałę w trybie nadzorczym, a 19 września wydał decyzję. „Analizując nadesłane przez Przewodniczącego dokumenty oraz badaną uchwałę organ nadzoru stwierdził, że przedmiotowa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa” — napisał.

Tym, na co przede wszystkim zwrócił uwagę wojewoda, jest brak kompetencji rady powiatu do podejmowania takich czynności wynikających z aktów prawnych określających zakres jej działania. Ponadto w uchwale nie znalazły się odwołana do żadnych ustaw szczególnych, które mogłyby upoważniać radnych do tego. „Za prawidłowe należy zatem uznać stwierdzenie organu nadzoru, że uchwała została podjęta bez ustawowego upoważnienia” — stwierdził.

Choć decyzja jest stanowcza, nie jest ostateczna. Radni powiatu mogą ją zaskarżyć w ciągu 30 dni od doręczenia. Wówczas sprawą zajmie się Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Źródło: Gazeta Wyborcza