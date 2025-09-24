W tym województwie w południe zawyją syreny. Powód jest szczególny

25 września 2025 roku od godziny 12.00 do godz. 12.30 w województwie lubuskim zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych. W miastach województwa lubuskiego nadane zostaną następujące sygnały akustyczne: ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty oraz odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny trwający tyle samo czasu. Ćwiczenia są elementem planu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.

Chodzi zarówno o sprawdzenie sprawności technicznej systemu, zapoznanie społeczeństwa z dźwiękiem sygnałów jak i doskonalenie procedur ostrzegania ludności. Głośna próba syren alarmowych odbywa się regularnie raz na trzy miesiące. Jej celem jest utrzymanie gotowości systemu. Sygnały będą tylko i wyłącznie testem. Słysząc je, nie należy podejmować żadnych szczególnych działań. Decyzję o uruchomieniu syren na potrzeby ćwiczeń podejmują wojewodowie.

Syreny alarmowe. Co oznaczają poszczególne dźwięki?

Informacja o takich testach przekazywana jest do mediów do 24 godz. przed przeprowadzeniem ćwiczenia. Modulowany sygnał poza ćwiczeniami oznacza wystąpienie zagrożenia i ogłoszenie alarmu. Wówczas należy zachować spokój i sprawdzić informację na stronach rządowych, w alertach RCB, Regionalnym Systemie ostrzegania i w mediach. W miejscach publicznych, na pojazdach służb, czy w mediach może być umieszczany żółty znak w kształcie równobocznego trójkąta.

Trzeba się wtedy stosować do poleceń służb. Odwołanie alarmu nastąpi przez jednostajny dźwięk syreny. Ogłoszenie alarmu dla jednostki ochrony przeciwpożarowej następuje z kolei przez sygnał dźwiękowy: trzy razy powtarzany wzrastający i opadający dźwięk syreny z 30-sekundowymi przerwami, trwający trzy minuty i żółty trójkąt. Ogłoszenie alarmu ćwiczebnego / treningowego to natomiast sygnał akustyczny: ciągły dźwięk syreny przez jedną minutę lub wspomniany żółty trójkąt.

