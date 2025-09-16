Syreny alarmowe wydają ten dźwięk przez trzy minuty. Oto co oznaczają

MSWiA opublikowało komunikat o alertach i syrenach. Jak czytamy, w sytuacjach zagrożenia korzysta się z różnych sposobów ostrzegania, aby jak najszybciej dotrzeć do obywateli z informacją o niebezpieczeństwie i jak postępować. Komunikaty ostrzegawcze mogą być nadawane za pomocą Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO); mediów i portali internetowych; radia, telewizji i operatorów sieci telekomunikacyjnych; czy alertów RCB.

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) to system SMS-owego powiadamiania ludzi o potencjalnych zagrożeniach. Jest uruchamiany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy istnieje prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia na znacznym obszarze. Informacje o pochodzą z ministerstw, służb (m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej), instytucji jak: IMGW czy urzędy wojewódzkie.

Alert RCB

RCB całą dobą monitoruje to, co się dzieje w Polsce i w razie potrzeby uruchamia alert. Stosowanie się do informacji i zaleceń zawartych w wiadomości pozwala na uniknięcie zagrożenia lub zminimalizowanie jego skutków. Ułatwia to także pracę służb i może uratować czyjeś zdrowie lub życie.

W sytuacjach zagrożenia mogą również zostać uruchomione syreny alarmowe. Niektóre posiadają możliwość emitowania alarmów i komunikatów głosowych. Syreny wykorzystywane są też w ćwiczeniach przeprowadzanych przez wojewodów. Informacja o takich testach przekazywana jest przez wojewodów do mediów do 24 godz. przed przeprowadzeniem ćwiczenia.

Syreny alarmowe. Tak rozpoznasz ogłoszenie i odwołanie alarmu

Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej może nastąpić za pomocą sygnału dźwiękowego. To modulowany dźwięk syreny emitowany przez trzy minuty. Inną formą jest zapowiedź słowna – trzykrotnie powtarzany komunikat „Uwaga! Ogłaszam alarm…”. W miejscach publicznych, na pojazdach służb, czy w mediach może być umieszczany żółty znak w kształcie równobocznego trójkąta.

Ogłoszenie Alarmu

Odwołanie alarmu następuje z kolei przez sygnał dźwiękowy, ciągły dźwięk syreny trwający trzy minuty; zapowiedź słowną – trzykrotnie powtarzany komunikat „Uwaga! Odwołuję alarm…” oraz ponownie żółty trójkąt.

Odwołanie Alarmu

Ogłoszenie alarmu dla jednostki ochrony przeciwpożarowej, ćwiczebnego/treningowego

Jeśli chodzi o ogłoszenie alarmu dla jednostki ochrony przeciwpożarowej, następuje on przez sygnał dźwiękowy – trzykrotnie powtarzany wzrastający i opadający dźwięk syreny z przerwami 30-sekundowymi, trwający trzy minuty oraz wspomniany żółty trójkąt. Ogłoszenie alarmu ćwiczebnego/treningowego to z kolei sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny przez jedną minutę lub żółty trójkąt.

W przypadku uruchomienia sygnałów alarmowych należy zachować spokój, stosować się do komunikatów wydawanych ustnie i jak najszybciej podejmować odpowiednie działania ochronne. W przypadku usłyszenia dźwięku syreny alarmowej należy włączyć radio lub telewizor na lokalną stację, słuchać komunikatów o zagrożeniu i postępować zgodnie z poleceniami.

Poradniki przy okazji konkretnych zagrożeń

O niebezpieczeństwie należy też poinformować domowników i osoby z najbliższego otoczenia, a w przypadku przebywania poza domem trzeba skontaktować się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się. Instrukcje na temat postępowania przy okazji różnego rodzaju zagrożeń dostępne są także na stronie MSWiA w zakładce: Co robimy – Programy i projekty – Regionalny System Ostrzegania – Poradniki.

Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we wspólnym projekcie rządowym, przygotowali „Poradnik bezpieczeństwa”. To praktyczny przewodnik, który zawiera niezbędne informacje umożliwiające każdemu obywatelowi skuteczne przygotowanie i działanie w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojna, klęski żywiołowe czy awarie infrastruktury krytycznej. „Poradnik bezpieczeństwa” można go znaleźć na rządowej, specjalnej stronie internetowej.

