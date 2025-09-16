Syreny alarmowe w Warszawie. Wojewoda tłumaczy, jak się zachować

„Ważna informacja dla mieszkańców Warszawy. Trwa odbiór zmodernizowanych syren alarmowych Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności Wojewody Mazowieckiego. Do 19 września syreny alarmowe na terenie Warszawy mogą włączać się na kilka sekund. Jest to niezbędne do przeprowadzenia testów oraz weryfikacji poprawności działania Punktów Alarmowych” – podał Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

W Warszawie mogą zawyć syreny alarmowe. Mazowiecki Urząd Wojewódzki wyjaśnia

„Nie są to sygnały ostrzegawcze związane z realnym zagrożeniem. Takim byłyby trzyminutowe sygnały modulowane, bądź ciągłe. Sygnał modulowany ogłasza alarm dla mieszkańców, a sygnał ciągły go odwołuje” – dodano. Taki stały dźwięk również będzie trwał trzy minuty. Wpis zamieszczono również w języku angielskim i ukraińskim.

Szczegóły wyjaśniał na antenie Polskiego Radia RDC Mariusz Frankowski. Wojewoda mazowiecki tłumaczył, że chodzi o usprawnienie działania alarmów, które trwa od „grubo ponad roku”. Sytuacja dotyczy syren, które „nie mają centralnego sterowania”. – To wszystko wpinamy w jedną sieć, żeby można było nią centralnie sterować, czyli te stare systemy wirnikowe po prostu będą miały taki system zarządzania cyfrowego – wyjaśniał Frankowski.

Sygnały alarmowe w Warszawie do 19 września. Mariusz Frankowski o szczegółach testów

Zdaniem wojewody mazowieckiego sygnał alarmowy może potrwać maksymalnie 10 sekund. – Sprawdzamy, czy syrena się uruchamia i ją wtedy od razu odłączamy – podsumował Frankowski. Sygnały nie zobowiązują do niczego i nie trzeba na nie specjalnie reagować. Wojewoda mazowiecki przypomniał, że alarm ostrzegający przed zagrożeniem oznacza również żółty trójkąt, który się pojawia w różnych miejscach, na przykład na ekranach telewizorów, czy w kanałach komunikacyjnych.

Czytaj też:

System ostrzegania to dla polityków „czarna magia”. Kierwiński wini BłaszczakaCzytaj też:

W Świdniku zbagatelizowali syreny alarmowe? Klub tłumaczy się z zarzutów o brak reakcji