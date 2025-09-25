Nowy dzień wolny od pracy w Polsce. Rząd zdecydował

1 listopada obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych. W tym roku święto to wypada w sobotę. Kodeks pracy przewiduje, że jeśli święto, które ustawowo wolne od pracy wypada w danym roku w dzień wolny, wówczas pracodawca musi wyznaczyć w zamian inny dzień wolny.

10 listopada dniem wolnym od pracy. Jest decyzja rządu

Donald Tusk zaproponował, aby w przypadku administracji publicznej tym dodatkowym dniem był poniedziałek 10 listopada. Pomysł premiera zyskał poparcie rządu i została oficjalnie przyjęty. Dla pracowników jest to dobra wiadomość, ponieważ dzięki decyzji Rady Ministrów będą się mogli cieszyć długim, czterodniowym weekendem.

11 listopada, kiedy obchodzimy Święto Niepodległości, wypada we wtorek, więc zatrudnieni w administracji publicznej będą mieli aż cztery dni wolnego – od soboty do wtorku.

Decyzja rządu obejmie m.in. pracowników zatrudnionych w Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe. 10 listopada będzie także dniem wolnym dla pracowników izb administracji skarbowej, komend oraz innych jednostek organizacyjnych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.

10 listopada dniem wolnym od pracy. Nie dla wszystkich

W przypadku osób, które pracują w sektorze prywatnym, decyzja w sprawie odbioru dnia wolnego za 1 listopada należy do pracodawcy. Często zdarza się, że szefowie idą na rękę i wyznaczają dzień wolny tak, aby zatrudnieni także mieli długi weekend.

Z dodatkowego dnia wolnego nie będą mogli natomiast skorzystać ci pracownicy, którzy nie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego nie odnosi się m.in. do pracowników zatrudnionych na umowie zlecenie czy prowadzących własną działalność gospodarczą.

