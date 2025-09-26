Niezaszczepione dzieci pod lupą sanepidu. Będą kontrole

Inspektorzy sanepidu rozpoczynają kontrole, które mają dopilnować, by jak najwięcej dzieci w Polsce było zaszczepionych na najgroźniejsze choroby. Urzędnicy podkreślają przy tym, że rodzice nie szczepią swoich dzieci z różnych powodów, nie tylko tych wynikających z ich obaw.

Sanepid skontroluje niezaszczepione rodziny

– Są dzieci, które zawieruszyły się w systemie, wyjechały, nie ma z nimi kontaktu. Nie możemy traktować rodziny, która nie odpowiadała na wezwanie punktu szczepień jako automatycznie rodziny antyszczepionkowej – zauważał szef GIS doktor Paweł Grzesiowski.

– Ten etap będzie trwał kilka miesięcy, bo danych mamy bardzo dużo. Mogę podać przykład powiatu, gdzie przed kontrolą kart uodpornienia w rejestrze dzieci nieszczepionych była setka dzieci, a teraz jest tysiąc – mówił.

Różne przyczyny braku szczepień

Aktualne dane sanepidu jako najczęstsze szczepienia wymieniają te przeciwko gruźlicy – przyjęła je w Polsce prawie 96 proc. dzieci. Dużo gorzej wygląda wyszczepienie przeciwko rotawirusom, tutaj utrzymuje się ono na poziomie 92 proc.

– W tej grupie są dzieci niezaszczepione w ogóle, które od urodzenia do piątego roku życia nie dostały ani jednej szczepionki. Są również dzieci, które nie dostały jednej szczepionki, a wszystkie pozostałe mają. Nie można tu mówić o zjawisku uchylania się od szczepień na takim samym poziomie, jak dziecko, które nie dostało niczego. Trwa porządkowanie tych danych – tłumaczył Grzesiowski.

Czytaj też:

Do apteki nie tylko po leki. Europejczycy coraz bardziej ufają farmaceutomCzytaj też:

Są dalekosiężne skutki szczepień. 7 mało znanych faktów