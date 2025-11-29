Kolejne zachorowania na Podkarpaciu. Eksperci ostrzegają przed ryzykiem

W ostatnim czasie na Podkarpaciu odnotowano łącznie 18 przypadków odry. Jak informuje sanepid, wszystkie zachorowania są powiązane z jednym ogniskiem, a służby obejmują kolejne osoby nadzorem epidemiologicznym.

W ognisku pozostaje jeszcze siedem podejrzanych przypadków, które czekają na wyniki badań laboratoryjnych. Zachorowania dotyczą mieszkańców czterech powiatów: rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, tarnobrzeskiego i łańcuckiego.

Eksperci podkreślają, że sytuacja może się szybko rozwijać. – Wystarczą małe ogniska, żeby choroba zaczęła się rozprzestrzeniać – mówiła w „Wydarzeniach” lek. Justyna Morawska, specjalistka medycyny rodzinnej. Jej zdaniem brak odporności w części populacji zwiększa ryzyko kolejnych zachorowań. – To choroba wirusowa, której nie przeleczymy antybiotykiem. Nie mamy na nią leku – dodała.

Eksperci mówią o spadającej odporności populacyjnej. Tak wyglądają objawy odry

Odra ponownie przypomina o problemie spadającej odporności populacyjnej. Polska znajduje się w grupie krajów o niskiej wszczepialności przeciwko odrze. – Poziom alarmowy to jest 90 proc. Więc my do tego poziomu powolutku docieramy – tłumaczył dr Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny, cytowany przez portal poradnikzdrowia.pl. Szczególnie narażone są osoby po 40. roku życia. – W tej grupie możemy mieć nawet co szóstą osobę, która nie jest odporna przeciwko odrze – wskazał.

Część pacjentów przechodzi chorobę ciężko. – W ostatnim okresie było hospitalizowanych w sumie ośmiu pacjentów, z czego połowa z nich z zapaleniem płuc” – przekazał „Wydarzeniom” dr Andrzej Cieśla ze szpitala w Łańcucie.

Odra szerzy się drogą kropelkową, a jej objawy przypominają silne przeziębienie: wysoka gorączka, kaszel, katar, następnie charakterystyczna wysypka i zapalenie spojówek. Służby podkreślają, że jedynie pełne zaszczepienie lub przebyte zachorowanie zapewnia pełną ochronę przed wirusem.

Czytaj też:

Ekstremalne warunki pogodowe. Tu trzeba uważaćCzytaj też:

Policja uderza w handel ludźmi. Cztery ofiary odnalezione w Polsce