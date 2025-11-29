Ekstremalne warunki pogodowe. Tu trzeba uważać

Mijający weekend upłynie pod znakiem marznących opadów. Alerty pogodowe wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Alerty IMGW. Marznące opady

Mieszkańcy wschodniej części kraju w sobotę zobaczą niebo z dużym zachmurzeniem. Możliwe są większe przejaśnienia. Na południowych wschodzie oraz południu możliwe są rozpogodzenia. Cała reszta kraju spodziewać się może zachmurzenia dużego i całkowitego.

Zachód kraju i Polska centralna spodziewać się może opadów deszczu i deszczu marznącego. Jedynie na wschodnich krańcach kraju opady będą mniejsze – tam meteorolodzy zapowiadają opady mżawki.

– W pasie od województwa pomorskiego i Warmii, przez Kujawy, zachodnią część Mazowsza, ziemię łódzką, po dolny Śląsk możliwe będą nadal te opady, które będą powodować gołoledź, więc będzie bardzo ślisko – przekazała Anna Gryczman, synoptyk z IMGW.

IMGW ostrzegło przed gołoledzią – na pasie terenu zagrożonym tym zjawiskiem maksymalna temperatura wyniesie od -1 stopnia Celsjusza do 2 stopni. Cieplej będzie na południowym wschodzie kraju – do 4 stopni Celsjusza i na północnym zachodzie – 6-7 stopni Celsjusza.

Na terenie kraju wiać będzie wiatr słaby lub umiarkowany (nad morzem). W sobotę rano i wieczorem mogą pojawić się gęste mgłym szczeŋólnie w Dolnie Górnej Wisły.

IMGW wydało alerty pogodowe drugiego stopnia, które objęły pas od Kalisza, przez Konin i Włocławek, po Olsztyn.

„Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź” – przekazał instytut.

Niedziela będzie pochmurna i mglista. Lokalne marznące opady

Zbliżająca się noc z soboty na niedzielę będzie pochmurna i mglista. Najniebezpieczniejsze mgły wystąpić mają na południu kraju. Od Pomorza przez Kujawy po ziemię łódzką synoptycy zapowiadają marznące mżawki.

Termometry w nocy wskażą od -6 stopni Celsjusza do -2 stopni w pasie od POdlasia przez Pomorze do centrum kraju. Na krańcach wschodnich oraz północnym zachodzie będzie cieplej – do 4 stopni Celsjusza.

Niedziela zapowiada się mgliście i pochmurnie, z lokalnymi marznącymi opadami. Termometry wskażą 1-3 stopnie Celsjusza na południowo-wschodnim krańcu kraju. Na północnym-zachodzie będzie cieplej – do 7 stopni Celsjusza.

