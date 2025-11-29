Policja uderza w handel ludźmi. Cztery ofiary odnalezione w Polsce

Polska Policja uczestniczyła we wrześniu we wspólnej europejskiej akcji EMPACT Joint Action Days (EAD) Labour Exploitation 2025, realizowanej w ramach projektów EMPACT THB koordynowanych przez Europol. Działania prowadzone są w ramach Cyklu Polityki Bezpieczeństwa UE i ukierunkowane na zwalczanie handlu ludźmi oraz pracy przymusowej.

W operacji udział wzięło łącznie 8719 policjantów, 383 funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz 226 pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie działań funkcjonariusze wylegitymowali 18 526 osób, w tym 8 295 cudzoziemców, oraz sprawdzili 4 757 miejsc, w tym 1 641 miejsc pracy, 1 784 miejsca noclegowe i 1 332 inne lokalizacje.

Policja skierowała 49 wniosków do Straży Granicznej o zobowiązanie cudzoziemców do powrotu na podstawie art. 302 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach – głównie wobec obywateli Kolumbii i Ukrainy.

Zatrzymano osoby podejrzane o inne przestępstwa

W czasie operacji zatrzymano również 54 osoby podejrzane o inne przestępstwa, m.in. posiadanie narkotyków, kradzieże czy jazdę pod wpływem alkoholu. Wśród zatrzymanych znalazło się 14 cudzoziemców. Ponadto policjanci ujawnili i zatrzymali 131 osób poszukiwanych, w tym 14 obcokrajowców.

Szczególnie istotne ustalenia poczynili funkcjonariusze KWP w Poznaniu, którzy zidentyfikowali cztery ofiary handlu ludźmi – obywateli Kolumbii zmuszanych do pracy przymusowej w zakładzie przetwórstwa mięsnego. Rekruterzy mieli wprowadzić pokrzywdzonych w błąd co do warunków zatrudnienia w Polsce, a następnie wykorzystać do ciężkiej, wymagającej pracy – co wpisuje się w typowy modus operandi sprawców tego rodzaju przestępstw.

Policja podkreśla, że wspólne działania służb – Policji, Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy – tworzą efekt synergii, wzmacniając współpracę operacyjną, wymianę informacji oraz doświadczeń w walce z handlem ludźmi.

