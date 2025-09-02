Mieszkańcy Polski mogą odebrać alerty po niemiecku. „Nie należy reagować”

Testowy komunikat ostrzegawczy zostanie wkrótce nadany przez wszystkie niemieckie sieci telefonii komórkowej. Istnieje duża szansa, że odbiorą go także użytkownicy mieszkający w Polsce i to nie tylko przy samej granicy. Oświadczenie w tej sprawie wydały m.in. władze Zielonej Góry.

Alerty po niemiecku? Lokalne władze uspokajają

„W celu uniknięcia nieuzasadnionych reakcji, informujemy, że 11 września 2025 roku (czwartek) o godz. 11.00 na terenie Niemiec zostanie przeprowadzony ogólnokrajowy test systemu ostrzegania” – podkreślono w mediach społecznościowych Urzędu Miasta Zielona Góra.

„W ramach ćwiczenia we wszystkich niemieckich sieciach telefonii komórkowej zostanie nadany testowy komunikat ostrzegawczy. Z uwagi na zasięg sygnału, możliwe jest odebranie tego komunikatu również na obszarze Polski, szczególnie w strefie przygranicznej z Niemcami” – dodawali samorządowcy.

W tej sytuacji pamiętać należy przede wszystkim, że komunikaty w języku niemieckim nie są skierowane do obywateli naszego kraju. „Nie należy reagować na otrzymane komunikaty ostrzegawcze nadane przez niemieckie sieci telefonii komórkowej” – podkreślono. Urzędnicy zapewnili, że nie ma powodu do paniki, czy niepokoju.

Swoich mieszkańców ostrzegły także inne przygraniczne gminy. Alerty mogą otrzymać m.in. mieszkańcy Polic, Zgorzelca, Gubina, Gryfowa i Kowar.

