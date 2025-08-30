Sensacyjna prognoza pogody w Polsce. Taki ma być wrzesień. Temperatura „wystrzeli”

W ostatnich dniach sierpnia do Polski na nowo wróciła fala upałów, a więc osoby, które zaplanowały wyjazdy na ostatnią chwilę, mogą cieszyć się wakacyjną aurą. Co ciekawe, nic nie wskazuje na to, że lato odejdzie w cień wraz z 1 września.

Pogoda we wrześniu w Polsce. Temperatura „wystrzeli”!

Z prognoz wynika, że tego dnia temperatura sięgnie od 24 do nawet 28 stopni Celsjusza. W drugiej połowie przyszłego tygodnia może zrobić się trochę chłodniej, ale nie na długo. Już po kilku dniach, 5 września, odczuwalne będzie działanie gorących mas powietrza, które utrzymają się w Polsce nawet do 10 września. Termometry będą wskazywać od 25 do 30 stopni Celsjusza.

Długoterminowe prognozy pogody pokazują, że wrzesień ma być ciepłym miesiącem, ale najwyższych wartości na termometrach należy spodziewać się właśnie w jego początkowej fazie. Jak podał Onet, wtedy na przeważającym obszarze kraju temperatury będą o ok. 3-5 stopni Celsjusza wyższe od normy z lat 1990-2020. Ale to, że temperatury we wrześniu zapowiadają się w obiecujący sposób, nie zmienia faktu, że przez Polskę będą wędrowały także fronty atmosferyczne, wraz z którymi przyjdą opady deszczu i burze.

Końcówka wakacji upalna i burzowa. IMGW wydało alerty

Gwałtownych zjawisk pogodowych należy spodziewać się również dzisiaj. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w sobotę przez centralną i zachodnio-południową część kraju przejdą burze i burze z deszczem. Z tego względu wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Alertów jest jednak więcej. W południowo-wschodniej części kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia, które zostały wydane ze względu na prognozowane upalne temperatury, które mogą sięgnąć nawet 34 stopni Celsjusza.

Czytaj też:

Lato czy jesień? Nowe prognozy płatają figle. Taki ma być wrzesieńCzytaj też:

Czeka nas „tropikalna noc”. Zaskakująca pogoda na koniec wakacji