Lato czy jesień? Nowe prognozy płatają figle. Taki ma być wrzesień

W najbliższą środę do Polski zacznie napływać cieplejsze powietrze, a dzień później swoim zasięgiem obejmie niemal wszystkie regiony. Wówczas termometry będą wskazywać, poza północną częścią kraju, od 28 do nawet 32 stopni Celsjusza.

Lato na horyzoncie? Wystrzał gorącej aury, a potem spadek temperatury

Tego rzędu wartości – na wschodzie i południowym wschodzie kraju – mają szanse utrzymać się do soboty. Ale wysokie temperatury nie gwarantują spokojnej aury.

W tym czasie należy się spodziewać również opadów deszczu i burz, które najpierw przejdą przez zachodnią część Polski, a w kolejnych dniach przemieszczą się w głąb kraju, aż dotrą do wschodnich i południowo-wschodnich regionów. W niedzielę 31 sierpnia ponownie należy się spodziewać obniżenia temperatury, która wyniesie ok. 24-27 stopni Celsjusza.

Wrzesień cieplejszy niż zwykle? Optymistyczna prognoza, jest „ale”

W pierwszych dniach września należy się spodziewać zmiennych warunków atmosferycznych. Pogodne dni będą przeplatały się z takimi, w czasie których będą pojawiać się przelotne opady deszczu i burze.

Jak podał Onet, powołując się na zapowiedzi Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF), pierwszy tydzień września na wschodzie i południu Polski ma być o ok. 1 stopień Celsjusza cieplejszy od normy z lat 1990-2020. Na pozostałym obszarze temperatury będą utrzymywać się w okolicach średniej. To oznacza, że będą wynosić od 20 do 25 stopni Celsjusza.

Jest jednak „ale”, bo na horyzoncie pojawią się też chłodniejsze dni, kiedy temperatura będzie wynosiła od 15 do 20 stopni Celsjusza. W długoterminowych prognozach widać także cień nadziei na to, że gorące lato da o sobie znać na południu kraju, gdzie temperatura ma przekroczyć 25 stopni Celsjusza, a taki stan rzeczy może potrwać kilka dni.

