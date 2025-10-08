Dla popularności i lajków ryzykują życiem. Przez nowy trend zginęło 6 osób

Na czym polega zadanie, które dostarczyć ma rozrywki (głównie adrenaliny) młodym ludziom? Najlepiej widać to na filmie, który udostępniony został przez nowojorską policję (New York City Police Department).



W skrócie: młodzi ludzie wspinają się na dach metra lub pociągu (znajdującego się w ruchu – wtedy podbiegają do składu i wchodzą na dach w trakcie jazdy, albo stojącego jeszcze na stacji – wtedy zajmują pozycję, jeszcze zanim komunikacja miejska ruszy), a następnie „surfują” po nim, jak przy użyciu deski, niczym na oceanicznej fali.



Niebezpieczny trend, który odbiera życia kolejnym osobom

NEXTA, powołując się na dane amerykańskich służb, podaje, że często taka niebezpieczna zabawa kończy się śmiercią. Dla lajków, popularności i zdobycia uznania na popularnych platformach społecznościowych młodzi ryzykują życiem. „W samym Nowym Jorku w tym roku zginęło sześć osób, a 114 zostało aresztowanych” – przytacza statystyki redakcja portalu.

O tym, jak bardzo jest to groźne zjawisko, opowiada niedawny artykuł stacji FOX 5 New York. Dziennikarze poinformowali w nim o śmierci 12-latki z Brooklynu (hrabstwo Kings County).

Razem z koleżanką dziewczynki wymknęły się z domów z piątku na sobotę (z 3 na 4 października). Chciały „przeżyć coś, co nazwały «przygodą»”. Lecz po kilku godzinach, gdy pociąg wjechał na stację, ujawniono ich zwłoki.

12-latka za kilka dni miała świętować swoje 13. urodziny

„Policja twierdzi, że lokalni funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie na numer 911 około godziny trzeciej nad ranem, dotyczące dwóch nieprzytomnych osób, które znajdować miały się na dachu pociągu. Kiedy przybyli na miejsce, ofiary nie reagowały. Później ratownicy medyczni stwierdzili ich zgon na miejscu” – cytuje, za służbami, serwis fox5ny.com.

Jedna z nich miała za kilka dni świętować z rodzicami swoje 13. urodziny.

