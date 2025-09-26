Rozłam w koalicji. Niespodziewany wynik głosowania

Sejm nie zgodził się na odrzucenie w I czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, co oznacza, iż propozycja Karola Nawrockiego zostaje skierowana do dalszych prac w komisji.

Ustawa o CPK. Tak głosowali posłowie w Sejmie

Projekt nie został odrzucony. W głosowaniu koalicja rządząca nie była jednomyślna. Członkowie Polski 2050 częściowo zagłosowali razem z PiS i Konfederacją.

Za odrzuceniem projektu już w pierwszym czytaniu opowiedziało się 203 posłów – 151 z klubu PiS, 24 z PSL, 18 z Lewicy 7 z Polski 2050, oraz posłowie niezależni w tym m.in. Adam Gomoła i Tomasz Zimoch.

Pomysł skierowania projektu do dalszych prac poparło 211 parlamentarzystów: 175 z klubu PiS, 14 z Konfederacji, 9 z Trzeciej Drogi (w tym Szymon Hołownia) 5 z partii Razem, 4 z koła Republikanie oraz posłowie niezależni.

Od głosu wstrzymało się 12 polityków – wszyscy z Polski 2050. W głosowaniu nie wzięło udziału 34 parlamentarzystów.

