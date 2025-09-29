Czołowe zderzenie ze szkolnym autobusem. Dzieci w szpitalu

W poniedziałek 29 września na drodze gminnej w Linowie w gminie Zawichost (powiat sandomierski) doszło do wypadku. Jak podało rmf24.pl, samochód osobowy zderzył się ze szkolnym busem.

– Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że 49-letni kierowca osobowego volkswagena nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z busem – poinformowała w rozmowie ze wspomnianym źródłem asp. Iwona Paluch z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.

Wypadek szkolnego busa. Opiekunka i czworo dzieci w szpitalu

Za kierownicą autobusu siedział 67-letni mężczyzna, a oprócz niego w pojeździe znajdowało się 16 dzieci i opiekunka. W wyniku zdarzenia część z nich odniosła obrażenia – nie zagrażają one życiu. 42-letnia opiekunka i czworo dzieci – w tym dwie dziewczynki w wieku 10 i 14 lat oraz dwóch chłopców w wieku 10 i 12 lat – zostali przewiezieni do szpitala.

Funkcjonariusze prowadzą działania w celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia. Wiadomo, że kierowcy obu samochodów byli trzeźwi.

