Balon spadł na Lubelszczyźnie. Policja studzi emocje

Służby poinformowały o podejrzanym znalezisku w województwie lubelskim. W niedzielę rano kierowca natrafił przy drodze wojewódzkiej nr 815 natrafił na tajemniczy obiekt. Okazało się, że to balon z dziwnym pakunkiem. W paczce przytwierdzonej do aerostatu znajdowały się papierosy bez polskich znaków akcyzy.

Województwo lubelskie. Balon z tajemniczym pakunkiem

Podkomisarz Kamil Karbowniczek w rozmowie z RMF FM przekazał więcej szczegółów. Do zdarzenia doszło nocą, około godziny 3. Kierowca poruszał się przez miejscowości Antoniówka w województwie lubelskim. Zauważył balon leżący przy drodze wojewódzkiej nr 815 z przymocowanym zafoliowanym pakunkiem.

– Paczka została sprawdzona przez policjantów. Nie stanowi zagrożenia – przekazał funkcjonariusz z lubelskiej policji. Służby prowadzą czynności wyjaśniające w sprawie. Nie przekazały dodatkowych szczegółów dotyczących pakunku oraz balonu.

Przemyt papierosów trwa. Szlaki przemytników z Ukrainy i Białorusi

Województwo lubelskie graniczy z Białorusią oraz Ukrainą i przebiegają przez nie szlaki przemytnicze ze wschodu. W 2021 roku funkcjonariusze CBŚP przejęli ponad 280 mln sztuk nielegalnych papierosów. Był to wzrost w stosunku do roku wcześniejszego, w którym udaremniono przemyt 190 mln sztuk. Walką z nielegalnymi papierosami prowadzi również Krajowa Administracja Skarbowa.

W latach 2018–2022 w UE wykryto 299 nielegalnych fabryk papierosów, z czego polskie służby ujawniły blisko połowę (46%) z nich. Szacunki z 2023 roku mówią, że co dwunasty papiero konsumowany w Unii pochodził z czarnego rynku. W 2022 roku wypalono prawie 36 mld nielegalnych papierosów. Konsumenci sięgali po nie z powodu inflacji oraz wzrostu akcyzy. Polska wymieniana była jako najlepiej radząca sobie z podziemiem tytoniowym.

