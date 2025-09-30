Hołownia chce odejść z polskiej polityki. Tyle może zarobić

Szymon Hołownia zgodnie z umową koalicyjną ma się pożegnać ze stanowiskiem marszałka Sejmu w połowie listopada. Jak się okazuje, nie będzie to jego jedyne polityczne pożegnanie. Aktualny szef Polski 2050, którego kadencja trwa do końca roku, nie będzie się ubiegał o reelekcję.

To jednak nie oznacza, że Szymon Hołownia chce całkowicie zrezygnować z polityki. Marszałek Sejmu ma już na siebie nowy pomysł. Złożył oficjalną aplikację na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). Kadencja aktualnego komisarza kończy się 31 grudnia 2025 roku.

Nominacja nie będzie możliwa bez poparcia polskich władz, w tym prezydenta oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

- Nie ma przeciwskazań, żeby Polska poparła taką kandydaturę. Trzeba będzie czynić zabiegi, żeby to się udało. To nie jest proste, bo poważnych kandydatów jest sporo. Oprócz trzymania kciuków za Szymona Hołownię będziemy czynić zabiegi, żeby to stanowisko przypadło Polsce – zadeklarował rzecznik rządu Adam Szłapka w rozmowie z Polsat News.

Z kolei Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta powiedział RMF FM, że Karol Nawrocki na pewno jest za tym, żeby Polacy osiągali wysokie stanowiska w instytucjach międzynarodowych. Współpracownik prezydenta przyznał, że chociaż szef Polski2050 odegrał złą rolę, będąc elementem odsunięcia Zjednoczonej Prawicy od władzy, to zachował się propaństwowo i politycznie dojrzale, zajmując twarde stanowisko ws. zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta.

Jednocześnie Wojciech Kolarski zaprzeczył pojawiającym się w kuluarach plotkom, jakoby Szymon Hołownia miał zagłosować za prezydenckim projektem ustawy ws. CPK w zamian za poparcie swoich starań o stanowisko w ONZ.

Do tej pory żaden Polak nie piastował jeszcze tak wysokiego stanowiska w ONZ. Jeśli Szymonowi Hołowni udałoby się je otrzymać, wówczas mógłby liczyć na spory zastrzyk gotówki. Komisarze ONZ zarabiają miesięcznie blisko 52 tys. złotych miesięcznie, a więc ponad 620 tys. złotych rocznie.

Co więcej, Szymon Hołownia mógłby korzystać z szeregu przywilejów takich jak m.in. paszport ONZ oraz immunitet.

ONZ oferuje również system dopłat mieszkaniowych w Genewie i zwraca koszty przeprowadzki. Organizacja pokrywa także koszty kształcenia dzieci w szkołach międzynarodowych i zapewnia służbowe samochody. Dodatkowo cała rodzina komisarza może korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego.

Czytaj też:

Burza po decyzji Karola Nawrockiego. „Zawiódł swoich wyborców”Czytaj też:

Kaczyński chce polexitu? Wymowna deklaracja prezesa PiS