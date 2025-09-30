Burza po decyzji Karola Nawrockiego. „Zawiódł swoich wyborców”

Karol Nawrocki od czasu kampanii wyborczej stara się kreować wizerunek polityka zdecydowanie bardziej krytycznego wobec Ukrainy niż Andrzej Duda – donosi „Gazeta Wyborcza”. Konfederacja chciała, żeby prezydent zawetował rządową ustawę o pomocy Ukrainie. Partia podkreśla, że to właśnie dzięki wyborcom Konfederacji Nawrocki został głową państwa. Prezydent zdecydował się jednak podpisać ustawę.

Szef Kancelarii Nawrockiego Zbigniew Bogucki zapewniał, że „to już ostatnia ustawa o pomocy Ukrainie”, jaką głowa państwa podpisała. To wystarczyło jednak do tego, aby „konfederaci się zagotowali”. Podkreślają, że Ukraińcy „nie będą musieli płacić składek zdrowotnych, aby korzystać z publicznej ochrony zdrowia” w naszym kraju, oraz że „pieniądze Polaków powinny iść na rodzime potrzeby”.

Wyborcy Konfederacji wybrali Karola Nawrockiego na prezydenta, a on ich oszukał? Europoseł grzmi

– Prezydent zawiódł swoich wyborców, a w bardzo dużej części został wybrany przez wyborców Sławomira Mentzena. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że i PO, i PiS nie dotrzymują obietnic, ale stało się to dość szybko. Nie czujemy się oszukani, ale uważamy, że prezydent oszukał wyborców – powiedział „GW” Stanisław Tyszka. Europoseł Konfederacji zwrócił uwagę, że „przy rekordowo wysokim deficycie budżetowym Polska utrzymuje drugi naród”.

– Są pewne przywileje, które powinny być związane tylko z obywatelstwem, szczególnie w tak trudnej sytuacji. Takim jest na pewno świadczenie 800 plus, które powinno należeć się wyłącznie obywatelom Polski. Nie może być też uprzywilejowania Ukraińców w stosunku do Polaków w opiece zdrowotnej. Prezydent najwyraźniej tego nie zrozumiał. Nie zrozumiał, że jego wyborcy tego od niego oczekują – dodał Tyszka.

Nawrocki podpisał ustawę o pomocy Ukrainie. Konfederacja: Dostał polecenie od Kaczyńskiego

Zdaniem byłego wicemarszałka Sejmu Nawrocki „dostał polecenie od Jarosława Kaczyńskiego, żeby podpisać tę ustawę, a wcześniej, żeby udawać twardego w sprawach ukraińskich”. Tyszka podsumował, że to przecież prezes PiS „był autorem całego systemu przywilejów dla Ukraińców”.

