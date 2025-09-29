Polacy nie wierzą w koalicję PiS-u z Konfederacją? Zaskakujący sondaż

„Coraz mocniej iskrzy na linii Konfederacja-PiS. Padają ciężkie słowa, z których trudno będzie się wyplątać. – Jedna i druga strona poczuły się zbyt pewnie, widząc, że za chwileczkę przejmie władzę a gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta” – pisała zaledwie kilka dni temu na naszych łamach Eliza Olczyk.

Starciu PiS-u z Konfederacją poświęciliśmy zresztą i okładkę, i większość ubiegłotygodniowego numeru „Wprost”.

Kaczyński kontra Mentzen

Sławomir Mentzen mówił m.in., że Jarosław Kaczyński jest absolutnym gangsterem. „Ma potrzebę absolutnej dominacji i niszczenia wszystkich, którzy się koło niego pojawią, a ja zniszczony być nie zamierzam” – stwierdził polityk Konfederacji.

PiS z kolei sugerował Konfederacji, żeby podpisała tzw. deklarację polską, w której miałaby zobowiązać się do tego, że nigdy nie wejdzie do wspólnego rządu z Koalicją Obywatelską.

„Niegodnym moralnie jest, gdy powstaje grupa o gigantycznych dochodach, a inni żyją w biedzie; my takiej Polski nie chcemy, to Sławomir Mentzen takiej Polski chce” – mówił na koniec sierpnia Jarosław Kaczyński o Konfederacji.

To ochłodzenie między PiS-em a Konfederacją oddala wprawdzie wizję wspólnej koalicji, ale z drugiej strony mówi się o niej przecież już od lat. Co na ten temat myślą sami Polacy?