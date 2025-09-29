Ten sondaż nie spodoba się Tuskowi. Nie tylko Braun rośnie w siłę
Grzegorz Braun
Grzegorz Braun Źródło: Shutterstock / FotoDax
Do wyborów parlamentarnych 2027 daleko. Co jednak stałoby się, gdyby Polacy mieli udać się do urn w niedzielę? Na pytanie to odpowiedzi udziela sondaż przeprowadzony przez Pollster.

Sytuacja na polskiej scenie politycznej jest napięta. Od końcówki 2023 roku, gdy władzę objęła Koalicja 15 Października, poparcie dla rządu Donalda Tuska głównie maleje (choć bywają lepsze momenty). Jedno z ostatnich badań, które przeprowadzone zostało przez Centrum Badania Opinii Publicznej, a które sprawdzić miało, jak duży poparciem cieszy się obecna Rada Ministrów, pokazało smutną rzeczywistość – bo choć 29 procent respondentów jest zadowolonych z sytuacji, to jednak 46% „nie popiera” ludzi u władzy.

A co pokazał sondaż Instytutu Badań Pollster?

PiS może świętować

Pracownia przeprowadziła badanie na zlecenie „Super Expressu” (w dniach 27-28 września). Podczas jego realizacji użyto metody wywiadu wspomaganego komputerowo (posiłkując się dodatkowo stroną internetową).

Zakładając, że wybory do Sejmu i Senatu odbyłyby się w niedzielę (28 września), Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 32,87% głosów – co daje partii Jarosława Kaczyńskiego pierwsze miejsce. Na drugim zestawienia znalazłaby się Koalicja Obywatelska (czyli w przeważającej większości politycy Platformy Obywatelskiej, której szefem jest premier Donald Tusk). Otrzymałaby 31,12%.

Na ostatnim, czyli trzecim miejscu podium, uplasowałaby się Konfederacja Wolność i Niepodległość, której liderami są poseł Sławomir Mentzen i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Mogliby liczyć na 11,81%.

Zaskakujące 5. miejsce. Elektorat skupiony wokół jednego europosła rośnie w siłę

Poza podium (miejsce czwarte) mamy Nową Lewicę europosła Roberta Biedronia i wicemarszałka Włodzimierza Czarzastego. NL otrzymałaby 6,68%. Na niewiele mniej liczyć mógłby poseł do PE Grzegorz Braun i jego Konfederacja Korony Polskiej. To 6,66% wszystkich głosów.

W badaniu udział wzięła reprezentatywna próba dorosłych Polaków – liczba ankietowanych wyniosła 1026.

Źródło: polityka.se.pl / Pollster