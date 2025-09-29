Ten sondaż nie spodoba się Tuskowi. Nie tylko Braun rośnie w siłę

Sytuacja na polskiej scenie politycznej jest napięta. Od końcówki 2023 roku, gdy władzę objęła Koalicja 15 Października, poparcie dla rządu Donalda Tuska głównie maleje (choć bywają lepsze momenty). Jedno z ostatnich badań, które przeprowadzone zostało przez Centrum Badania Opinii Publicznej, a które sprawdzić miało, jak duży poparciem cieszy się obecna Rada Ministrów, pokazało smutną rzeczywistość – bo choć 29 procent respondentów jest zadowolonych z sytuacji, to jednak 46% „nie popiera” ludzi u władzy.

A co pokazał sondaż Instytutu Badań Pollster?

PiS może świętować

Pracownia przeprowadziła badanie na zlecenie „Super Expressu” (w dniach 27-28 września). Podczas jego realizacji użyto metody wywiadu wspomaganego komputerowo (posiłkując się dodatkowo stroną internetową).

Zakładając, że wybory do Sejmu i Senatu odbyłyby się w niedzielę (28 września), Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 32,87% głosów – co daje partii Jarosława Kaczyńskiego pierwsze miejsce. Na drugim zestawienia znalazłaby się Koalicja Obywatelska (czyli w przeważającej większości politycy Platformy Obywatelskiej, której szefem jest premier Donald Tusk). Otrzymałaby 31,12%.

Na ostatnim, czyli trzecim miejscu podium, uplasowałaby się Konfederacja Wolność i Niepodległość, której liderami są poseł Sławomir Mentzen i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Mogliby liczyć na 11,81%.

Zaskakujące 5. miejsce. Elektorat skupiony wokół jednego europosła rośnie w siłę

Poza podium (miejsce czwarte) mamy Nową Lewicę europosła Roberta Biedronia i wicemarszałka Włodzimierza Czarzastego. NL otrzymałaby 6,68%. Na niewiele mniej liczyć mógłby poseł do PE Grzegorz Braun i jego Konfederacja Korony Polskiej. To 6,66% wszystkich głosów.

W badaniu udział wzięła reprezentatywna próba dorosłych Polaków – liczba ankietowanych wyniosła 1026.

