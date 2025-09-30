Zginął Polak, MSZ nabiera wody w usta. „Tajemnica dyplomatyczna”

W kwietniu 2024 r. konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen był celem ataku izraelskich wojsk w Strefie Gazy. Zginęło siedem osób w tym Polak Damian Soból. Zespół WCK podróżował poza strefą konfliktu dwoma opancerzonymi samochodami z logo organizacji. Pomimo kontaktu z Siłami Obronnymi Izraela konwój został trafiony. Auta były też systematycznie atakowane w kilkominutowych odstępach po tym, gdy ranni byli przenoszeni między pojazdami.

Izrael tuż po ataku opublikował wstępny raport śledztwa, zgodnie z którym doszło do „poważnego błędu” będącego wynikiem „mylnej identyfikacji” wolontariuszy jako bojowników Hamasu. Odwołano dwóch oficerów, a trzech innych dostało nagany. Nie są jednak znane personalia żołnierzy odpowiedzialnych za atak i podejmujących decyzje. W sierpniu 2024 r. postępowanie wyjaśniające w siłach zbrojnych Izraela wciąż się toczyło. Według nieoficjalnych informacji Onetu od przedstawicieli izraelskiego wojska wewnętrzne postępowanie wciąż ma trwać.

Zginął Damian Soból. MSZ zleciło zbadanie sprawy

Polska prokuratura od kwietnia 2024 r. prowadzi śledztwo, które utknęło w miejscu z uwagi na brak współpracy Izraela i USA, które nie odpowiadają na polskie wnioski o pomoc prawną i udostępnienie dowodów. Oprócz tego Radosław Sikorski zwrócił się w czerwcu 2024 r. z prośbą o pomoc do Międzynarodowej Komisji Humanitarnej ds. Ustalania Faktów. To specjalne ciało, którego jednym z celów jest niezależne badanie zbrodni wojennych.

Komisja przeprowadziła śledztwo i przygotowała sprawozdanie dotyczące śmierci pracowników humanitarnych. Polska otrzymała je w październiku 2024 r., ale raport nie został podany do wiadomości publicznej. Polski rząd wydał również w grudniu 2024 stanowisko. Wiceszef polskiej dyplomacji Władysław Teofil Bartoszewski, odpowiadając na interpelację posłowi PiS Pawłowi Jabłońskiemu, napisał w styczniu 2025 r., że zostało ono opatrzone klauzulą „zastrzeżone”.

Ministerstwo Spraw Zzagranicznych utajniło raport komisji i stanowisko polskiego rządu

Wiceminister spraw zagranicznych dodał, że „trwają działania dotyczące zniesienia przedmiotowej klauzuli”. MSZ nie chciał udostępnić zarówno raportu komisji jak i stanowiska rządu z powodu „tajemnicy dyplomatycznej”. To rozwiązanie wprowadzone za rządów PiS dotyczące danych, które „nie stanowią informacji niejawnych”. Chodzi więc o ujawnienie informacji, które „mogłyby szkodzić polityce zagranicznej Polski i naruszać jej wizerunek międzynarodowy”.

