Spięcie w szeregach KO. Sikorski nie przebierał w słowach

W Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny, który został wywołany przez trwającą wojnę Izraela z Hamasem. Na pomoc mieszkańcom ruszyła Globalna Flotylla Sumud, którą składa się z kilkudziesięciu łodzi.

Organizatorzy akcji tłumaczą, że „ich celem jest złamanie nielegalnej blokady Strefy Gazy i dostarczenie Palestyńczykom niezbędnej żywności i leków”. Na pokładzie jednego ze statków płynie poseł KO Franciszek Sterczewski oraz polskie dziennikarki.

Atak na flotyllę z Polakami. MSZ reaguje

W środę 24 września polityk poinformował, że statek pod polską banderą został zaatakowany przez drona. Przy okazji wezwał polskie władze do podjęcia działań.

W rozmowie z Polsat News wiceszef MSZ Władysław Bartoszewski podkreślił, że w resorcie działa sztab kryzysowy, który zajmuje się tą sprawą. – Apelowaliśmy od dłuższego czasu, żeby nikt z obywateli Polski się nie wybierał ani do Strefy Gazy i ten apel jest ignorowany. Jeśli flotylla dostanie się na wody terytorialne tego kraju, to nic im nie pomożemy, bo to jest strefa wojny – tłumaczył przedstawiciel MSZ.

Władysław Bartoszewski dodawał, że Franciszek Sterczewski ma wolną rękę i może robić co chce, jednak każdy ponosi odpowiedzialność za własne działania. – Zapewniam, że zrobimy wszystko, aby bezpiecznie ewakuować posła i dziennikarki przemieszczające się flotyllą – zaznaczył.

Sikorski kontra Sterczewski. Awantura o rejs do Strefy Gazy

Do sprawy odniósł się także Radosław Sikorski. Szef MSZ zamieścił w mediach społecznościowych sondę, w której zapytał, „czy jeśli poseł, wielokrotnie ostrzegany, udaje się w rejon wojny, to państwo powinno pokryć czy odzyskać koszty jego ewakuacji”. Zdecydowana większość internautów wskazała drugą opcję.

„Mam obowiązek być tam, gdzie łamane są prawa człowieka. Ty też Radku, prywatnie pomagałeś Ukrainie i chwała Ci za to. Polacy są solidarni z Palestyną. Liczę, że polski rząd także stanie po stronie tych, którzy chcą zakończyć to ludobójstwo, zamiast wystawiać im rachunki” – odparł poseł KO.

Wcześniej Franciszek Sterczewski stwierdził w rozmowie z PAP, że „kontaktował się z MSZ i wraz z pozostałymi uczestnikami flotylli domaga się jasnego stanowiska MSZ, że atak na flotyllę to złamanie prawa międzynarodowego”.

W odpowiedzi rzecznik resortu Paweł Wroński przekazał, że poseł KO nie kontaktował się z nim, tylko zamieścił wpis w mediach społecznościowych. Dodał, że do tamtego momentu nie było potwierdzenia, czyje były drony i na jakich wodach doszło do incydentu.

