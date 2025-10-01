Brutalny samosąd we Wrocławiu. Nastolatkowie pobili Ukraińca i ogolili mu głowę

Funkcjonariusze kryminalni z Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki prowadzą czynności w sprawie niebezpiecznego i brutalnego incydentu, do którego doszło we wrześniu w stolicy Dolnego Śląska. Młodzi ludzie założyli fałszywy profil w mediach społecznościowych, podszywając się pod 16-letnią dziewczynę, rzekomo zainteresowaną kontaktami seksualnymi.

Namalowali mu na twarzy symbole nazistowskie. Wszystko nagrali, aby go ośmieszyć

W ten sposób nawiązali kontakt z 23-latkiem, a następnie umówili się z nim na spotkanie. Gdy mężczyzna pojawił się w wyznaczonym miejscu, został zaatakowany przez grupę nastolatków. Sprawcy nie tylko pobili ofiarę, ale również ogolili jej głowę i wymalowali na twarzy symbole o charakterze nazistowskim, rejestrując całe zajście, by dodatkowo ośmieszyć obywatela Ukrainy.

twitter

Funkcjonariusze podkreślają, że niezależnie od oceny zachowania pokrzywdzonego, nikt nie ma prawa samodzielnie wymierzać sprawiedliwości. Tego typu czyny są przestępstwem i będą traktowane z całą surowością prawa. Policjanci zaznaczyli, że chodzi o pobicie, a w tle również o niepokojące treści ideologiczne. Aktualnie prowadzone są czynności zmierzające do pełnego ustalenia roli każdego z uczestników zajścia.

Podstępem zwabili Ukraińca na spotkanie we Wrocławiu. Policja o tragicznych konsekwencjach

Sprawą zajmuje się także sąd rodzinny, ponieważ część z zaangażowanych osób nie ukończyła jeszcze 18. roku życia. Mundurowi apelują do młodzieży i rodziców, że jeśli pojawiają się podejrzenia dotyczące propozycji seksualnych wobec osób małoletnich, należy natychmiast powiadomić organy ścigania. Funkcjonariusze podsumowali, że „samodzielne działania i próby ‘wymierzania sprawiedliwości’ mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji dla ofiary, jak i dla sprawców”.

Czytaj też:

Makabryczna zagadka sprzed 30 lat. Archiwum X rozwikłało mroczną tajemnicęCzytaj też:

Brutalny napad w rejonie stacji metra. Agresor zaatakował tłuczkiem