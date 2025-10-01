Brutalny samosąd we Wrocławiu. Nastolatkowie pobili Ukraińca i ogolili mu głowę

Funkcjonariusze kryminalni z Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki prowadzą czynności w sprawie niebezpiecznego i brutalnego incydentu, do którego doszło we wrześniu w stolicy Dolnego Śląska. Młodzi ludzie założyli fałszywy profil w mediach społecznościowych, podszywając się pod 16-letnią dziewczynę, rzekomo zainteresowaną kontaktami seksualnymi.
Namalowali mu na twarzy symbole nazistowskie. Wszystko nagrali, aby go ośmieszyć
W ten sposób nawiązali kontakt z 23-latkiem, a następnie umówili się z nim na spotkanie. Gdy mężczyzna pojawił się w wyznaczonym miejscu, został zaatakowany przez grupę nastolatków. Sprawcy nie tylko pobili ofiarę, ale również ogolili jej głowę i wymalowali na twarzy symbole o charakterze nazistowskim, rejestrując całe zajście, by dodatkowo ośmieszyć obywatela Ukrainy.
Funkcjonariusze podkreślają, że niezależnie od oceny zachowania pokrzywdzonego, nikt nie ma prawa samodzielnie wymierzać sprawiedliwości. Tego typu czyny są przestępstwem i będą traktowane z całą surowością prawa. Policjanci zaznaczyli, że chodzi o pobicie, a w tle również o niepokojące treści ideologiczne. Aktualnie prowadzone są czynności zmierzające do pełnego ustalenia roli każdego z uczestników zajścia.
Podstępem zwabili Ukraińca na spotkanie we Wrocławiu. Policja o tragicznych konsekwencjach
Sprawą zajmuje się także sąd rodzinny, ponieważ część z zaangażowanych osób nie ukończyła jeszcze 18. roku życia. Mundurowi apelują do młodzieży i rodziców, że jeśli pojawiają się podejrzenia dotyczące propozycji seksualnych wobec osób małoletnich, należy natychmiast powiadomić organy ścigania. Funkcjonariusze podsumowali, że „samodzielne działania i próby ‘wymierzania sprawiedliwości’ mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji dla ofiary, jak i dla sprawców”.
