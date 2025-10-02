Płonie hala pod Warszawą. Pilny apel do mieszkańców

Od około godziny 10:00 w miejscowości Bramki pod Błoniem (woj. mazowieckie) płonie hala firmy zajmującej się między innymi recyklingiem części samochodowych – poinformowało TVP Info. Budynek o powierzchni około 300 metrów kwadratowych jest całkowicie objęty ogniem.

Hala z łatwopalnymi materiałami w ogniu. Strażacy mają pełne ręce roboty

Wszystko przez to, że w środku znajdują się materiały łatwopalne, m.in. tworzywa sztuczne oraz pianki. Kłęby gęstego dymu widoczne są z autostrady A2. Jak wyjaśnił w rozmowie z Wirtualną polską oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawa Zachodnia mł. kpt. Damian Dolniak strażacy zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru na sąsiednie obiekty.

W okolicy nie ma budynków mieszkalnych. Na miejscu zdarzenia pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej. W tym momencie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Brak również doniesień o powodach zajęcia się hali ogniem. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane po dogaszeniu i zabezpieczeniu pogorzeliska.

Pożar pod Warszawą. Apel do mieszkańców o zamknięcie okien

Według szacunków działania na miejscu zdarzenia mogą potrwać jeszcze ok. cztery godziny. Radio Kolor zaznaczyło, że „służby apelują do mieszkańców o omijanie rejonu akcji oraz zamknięcie okien w pobliskich domach, aby ograniczyć przedostawanie się dymu do wnętrz”.

Czytaj też:

Potężny pożar na Mazowszu. „Od temperatury popękały okna”Czytaj też:

Nowe fakty ws. pożaru w Koszalinie. Jest reakcja prezydenta Tomasza Sobieraja