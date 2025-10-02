Tragiczna interwencja policji w Inowrocławiu. Nie żyje 31-letni mężczyzna

Kilka zawiadomień o zakłócaniu ciszy nocnej wpłynęły do dyżurnego policji w Inowrocławiu o godzinie 2:52 w nocy. Zgłaszający ostrzegali, że 31-latek znajduje się najprawdopodobniej pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Mężczyzna demolował mieszkanie i wyrzucał przedmioty na klatkę schodową.

Inowrocław. Agresywny mężczyzna zmarł podczas interwencji policji

Wysłany na miejsce zdarzenia patrol policji od razu stwierdził, że mężczyzna jest agresywny i silnie pobudzony. Funkcjonariusze wezwali wsparcie oraz poprosili o przyjazd pogotowie ratunkowe. Z ich relacji wynika, że stan 31-latka po kilku minutach uległ gwałtownemu pogorszeniu. Mężczyzna miał problemy z oddychaniem.

Funkcjonariusze ponowili wówczas prośbę o szybki przyjazd karetki i rozpoczęli reanimację. Ich czynności przejęli ratownicy, którzy w międzyczasie dotarli na miejsce. Niestety, mimo wysiłków służb, nie udało się uratować mężczyzny.

Śmierć 31-latka. Wewnętrzne śledztwo policji w Inowrocławiu

Informacja o śmierci podczas interwencji trafiła do prokuratora oraz wewnętrznych organów kontroli w policji. Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy, Biuro Kontroli KGP oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Policji przyjrzy się działaniu funkcjonariuszy w tym konkretnym przypadku.

Policyjne źródła zapewniają, że wstępne ustalenia mówią o postępowaniu zgodnie z procedurami. Mundurowi mieli zastosować jedynie siłę fizyczną i kajdanki, a ich działania rejestrowały cały czas kamery na mundurach policjantów. Wstępnie nie ustalono, by funkcjonariusze popełnili błędy podczas tej interwencji.

Dokładne okoliczności oraz przyczyny śmierci 31-latka ustali dopiero śledztwo pod nadzorem prokuratury. W komunikacie podkreślono, że zabezpieczono nagrania z kamer i przekazano śledczym.

