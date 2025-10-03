Zaginęła 15-letnia Gabriela. Pilny apel rodziny

Gabriela Galej wyszła z domu w czwartek 2 października, nie informując rodziców o swoich planach. Ostatni raz skontaktowała się z bliskimi telefonicznie około 17:00. Po tamtej rozmowie słuch po niej zaginął.

Kuźnica. Zaginęła Gabriela Galej

Mieszkająca w miejscowości Nowodziel w gminie Kuźnica 15-latka ma 172 cm wzrostu, długie blond włosy, piwne oczy i jej budowę ciała określono jako szczupłą.

W dniu zaginięcia Gabriela najprawdopodobniej ubrana była w czarną pikowaną kurtkę, niebieskie spodnie jeansowe z szerokimi nogawkami lub czarne dresy. Miała na sobie ciemną bluzę dresową i czarny plecak.

Funkcjonariusze proszą, by osoby mogące ustalić miejsce pobytu nastolatki zgłaszały się pod numer alarmowy 112 lub kontaktowały z najbliższą jednostką policji.

