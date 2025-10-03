Ksiądz wśród kilkunastu osób zatrzymanych przez CBA. Skarb Państwa stracił miliony

29 i 30 września funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi, Warszawie, Lublinie, Katowicach oraz Białymstoku zatrzymali 12 osób. W grupie tej znalazło się 9 mężczyzn i 3 kobiety.

Duża akcja CBA. Zatrzymano 12 osób

Wśród zatrzymanych pod koniec ubiegłego miesiąca osób był proboszcz, wysoka kadra menedżerska zarządów spółek oraz prywatni przedsiębiorcy. Służby przeprowadziły swoje działania na terenie trzech województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz łódzkiego. Zabezpieczono dokumentację i sprzęt elektroniczny.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Łodzi prowadzą pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach postępowanie przygotowawcze w tej sprawie. Dotyczy ono podawania nieprawdy w składanych deklaracjach podatkowych przez osoby fizyczne oraz prawne w latach 2016-2024. Na czym dokładnie polegał ten proceder?

Fikcyjne darowizny na rzecz parafii

Zatrzymani, składając organowi podatkowemu roczną deklarację na podatek dochodowy za dany rok, mieli podawać w nim nieprawdę co do rzekomego dokonania darowizn na rzecz jednej z parafii na terenie powiatu mińskiego. Darowizny miały być fikcją.

Pieniądze przelane przez podatników na rachunek bankowy parafii były później zwracane w gotówce, w pomniejszonej kwocie. Duchowny, wystawiając stosowne dokumenty, miał potwierdzać otrzymywanie fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego. Pozwalało to darczyńcom na obniżanie należnego podatku dochodowego.

Oszukali Skarb Państwa na miliony

Straty Skarbu Państwa wynikłe z tego procederu oszacowano na 2 mln 600 tys. zł. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, gdzie przedstawiono im zarzuty m.in. z art. 286 k.k. oraz z art. 56 k.k.s.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Siedlcach zastosował wobec 6 podejrzanych, w tym proboszcza parafii, środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych zatrzymanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się z ustalonymi osobami.

Dokonano także zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych. Zabezpieczono m.in. pieniądze na kwotę 1,5 mln zł oraz samochód osobowy o wartości 120 tys. zł. Jak podkreślało CBA, śledztwo ma charakter rozwojowy. Planowane są kolejne „realizacje procesowe”.

Czytaj też:

80-letni boss mafii schwytany w bunkrze. Wielka akcja włoskiej policjiCzytaj też:

Znany polski raper poszukiwany przez Interpol. Wystawiono tzw. czerwoną notę