80-letni boss mafii schwytany w bunkrze. Wielka akcja włoskiej policji

80-letni boss został schwytany na odosobnionej farmie, przerobionej na nowoczesny bunkier. Według śledczych miejsce to było wyposażone w rozbudowany system elektroniczny. Pomimo wieku Piromalli wciąż cieszył się niepodważalnym autorytetem i pełną kontrolą nad swoim klanem.

Mafijny weteran w rękach policji

Pino Piromalli to postać kultowa w historii włoskiego podziemia. Po raz pierwszy aresztowano go w 1999 roku, po sześciu latach ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości. Został wówczas skazany na 22 lata więzienia w surowym reżimie przeznaczonym dla najgroźniejszych przestępców. Na wolność wyszedł w 2021 roku, a śledczy wskazują, że od tamtej chwili klan zaczął odzyskiwać dawną siłę.

„Działalność przestępcza historycznego szefa nie ucierpiała w najmniejszym stopniu na skutek długiego pobytu w więzieniu” – podkreślają funkcjonariusze wydziału antymafijnego regionu Kalabria.

Mimo nadzoru służb Piromalli miał ponownie objąć przywództwo i skonsolidować swoją grupę, czyniąc ją jedną z najgroźniejszych struktur w ’Ndranghecie.

Zarzuty wobec zatrzymanych

Lista zarzutów sformułowanych przez prokuraturę jest obszerna. Zatrzymanym przypisuje się udział w organizacji mafijnej, wymuszenia, pranie brudnych pieniędzy, nielegalne posiadanie broni i amunicji, utrudnianie licytacji, pomocnictwo oraz oszukańcze przenoszenie majątku. Jak zaznaczają śledczy, wszystkie działania realizowano z wykorzystaniem brutalnych metod charakterystycznych dla mafii.

„Odtworzyliśmy całą strukturę i działalność przestępczą klanu” – poinformowali funkcjonariusze w oficjalnym komunikacie.

’Ndrangheta. Najpotężniejsza mafia Europy

’Ndrangheta z Kalabrii, obok neapolitańskiej Camorry i sycylijskiej Cosa Nostry, należy do trzech największych włoskich organizacji mafijnych. W ostatnich latach przejęła jednak pozycję lidera, dominując w europejskim handlu kokainą. Szacuje się, że roczne dochody mafii liczone są w miliardach euro, a jej wpływy sięgają daleko poza granice Włoch – między innymi do Niemiec i innych państw Europy.

Oprócz handlu narkotykami organizacja zajmuje się również handlem bronią, wymuszeniami, praniem pieniędzy, korupcją, a także nielegalnym przejmowaniem majątków i udziałem w przetargach publicznych. Skala działalności czyni ją najbardziej niebezpieczną i najtrudniejszą do zneutralizowania mafią na kontynencie.

