Mafia taksówkarska na lotnisku Chopina. Uczciwi kierowcy są zastraszani

W Warszawie na Lotnisku Chopina firma Bolt ustaliła specjalne zasady dla swoich taksówkarzy. Ich samochody czekają na pasażerów w jednym miejscu i odbierają ich zgodnie ze swoim miejsce w kolejce. Grupa oszustów wykorzystała jednak system FakeGPS i przyjmuje zlecenia nawet będąc wiele kilometrów od lotniska. To nie tylko krzywdzi uczciwych pracowników Bolta, ale też wydłuża czas oczekiwania bezradnych klientów.

Warszawa. Walka między taksówkarzami Bolta o miejsce w kolejce

„Gazeta Wyborcza” pisze, że do grupy oszustów należą głównie Ukraińcy. Sprzeciwić postanowił im się Mykola, również z Ukrainy. W odwecie został wplątany w intrygę i oskarżony o jazdę po pijanemu i molestowanie. Na szczęście był czujny i nagrywał cały przejazd, a tuż po zgłoszeniu pojechał na komisariat, by przy użyciu alkomatu udowodnić swoją trzeźwość.

Bolt po zgłoszeniu zablokował jego konto, ale po przesłaniu dowodów znów je uaktywnił. Mykola tymczasem zauważył, że doniosła na niego pasażerka, która pracuje jako kelnerka na lotnisku i jest znajomą oszukujących taksówkarzy.

– Obywatel Ukrainy, który zgłosił się do komisariatu, poinformował, że jego aplikacja do obsługi przewozu osób została zablokowana. Policjanci, poinformowali mężczyznę, że w tej sytuacji należy skontaktować się z firmą obsługującą aplikację celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji – potwierdzała relację kierowcy oficer prasowa asp. Małgorzata Gębczyńska.

Następnie uczciwym kierowcom na Okęciu zaczął grozić „postawny Gruzin”. – Przyszedł, zaczął nam grozić, że źle skończymy i wszystko nagrywał. Mówił, że to dla Rusłana, żeby pokazać, że robi porządek – opowiadał jeden z taksówkarzy. – To metody mafijne, a on zachowuje się jak ojciec chrzestny – dodawał, opisując szefa grupy oszustów.

Przedstawicielka Bolta o mafii taksówkarskiej z Okęcia

Napiętą sytuację na lotnisku skomentowała przedstawicielka firmy Bolt Martyna Kurkowska. – Podejmujemy bardzo konkretne i adekwatne kroki, aby poprawić komfort i funkcjonowanie przejazdów zamawianych przez aplikację Bolt na Lotnisku Chopina. Dlatego jeszcze w kwietniu spotkaliśmy się z delegacją partnerów flotowych, którzy działają na lotnisku – przekazała „Wyborczej”.

– Zostały ustalone kanały i sposoby komunikacji, a także plan działań, który to Bolt zaczął natychmiast wdrażać w życie, czego przykładem jest znacząca poprawa sytuacji na przylotniskowym parkingu, gdzie kierowcy mogą korzystać z wirtualnej kolejki, przebywając w okolicy lotniska. Na tych działaniach nie poprzestaliśmy, jednak wdrożenie części rozwiązań wymaga więcej czasu, o czym informujemy naszych partnerów na bieżąco – dodawała.

