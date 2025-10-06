Tragedia w Puławach. Nie żyją trzy osoby

Informację o tragedii podał portal lublin112.pl. Jak czytamy, około godz. 10:40 jadący ul. 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego w Puławach patrol policji został zatrzymany przez jednego z mieszkańców. Mężczyzna był zaniepokojony brakiem aktywności swoich sąsiadów i prosił o pomoc.

Kiedy funkcjonariusze weszli do domu jednorodzinnego, znaleźli trzy nieprzytomne osoby. – Natychmiast wezwano pogotowie ratunkowe, a policjanci rozpoczęli udzielanie pomocy. Niestety życia dwóch kobiet i mężczyzny nie udało się uratować – przekazała portalowi nadkom. Ewa Rej-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

Ofiary tragedii miały 34, 36 i 40 lat. W domu znaleziono również dwa martwe psy.

Wezwane na miejsca straż pożarna i pogotowie gazowe wykonały pomiary, które wykazały w budynku obecność tlenku węgla. „Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi czynności mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn tragedii” – poinformował lublin112.pl.

Zatrucia tlenkiem węgla. Straż pożarna alarmuje

Każdego roku w wyniku zatrucia tlenkiem węglu, zwanym potocznie czadem, umiera około 100 osób. Kolejnych kilkaset potrzebuje hospitalizacji. Straż pożarna regularnie ostrzega przed tym cichym zabójcom.

W mieszkaniu źródłem tlenku węgla mogą być piece, kominki, podgrzewacze wody czy kuchnie gazowe. Czad łatwo miesza się z powietrzem, a brak wentylacji, szczelne okna i zatkane kratki zwiększają ryzyko zaczadzenia. Wdychany wiąże się z hemoglobiną ponad 200 razy szybciej niż tlen, blokując jego dopływ do organizmu i prowadząc do niedotlenienia, uszkodzeń mózgu, serca, a nawet śmierci.

Najbardziej narażone na zatrucie są dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży i chorzy kardiologicznie. Objawy zatrucia to m.in. ból głowy, zawroty, senność, nudności i utrata przytomności.

By zapobiegać tragediom, konieczne są regularne kontrole instalacji grzewczych i kominowych, zapewnienie wentylacji, wietrzenie pomieszczeń i montaż czujników czadu. W razie podejrzenia zatrucia należy natychmiast przewietrzyć mieszkanie, wezwać pomoc i wynieść poszkodowanego na świeże powietrze.

