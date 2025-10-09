Wrak i dwie hipotezy. To nie złoty pociąg, ale odkrycie zapiera dech!

Jak podał tvn24.pl, w ubiegły weekend w Krynicy Morskiej, kilka metrów od brzegu plaży, morze odsłoniło wrak statku. Zgodnie z ustaleniami specjalistów jest to kuter rybacki o długości 27 metrów sprzed ponad 100 lat.

Krynica Morska. Morze odsłoniło wrak statku. W grę wchodzą dwa scenariusze

Głos w sprawie zabrała Magdalena Kierzkowska z Urzędu Morskiego w Gdyni. Jak przekazała w rozmowie ze wspomnianym źródłem, zgłoszenie w sprawie tej jednostki nie wpłynęło po raz pierwszy. – Wstępnie zinwentaryzowany został przez Urząd Morski w Gdyni w 2013 roku – przekazała. Jak dodała, analiza dendrochronologiczna wykazała, że jednostka została zbudowana po 1921 roku, co pozwala ją datować na pierwszą połowę XX wieku.

– Na podstawie zebranych informacji wrak może być powiązany z jednym z dwóch zdarzeń: zatonięciem kutra GDY 126 w 1982 roku lub nieudaną próbą ucieczki kutrem do Szwecji w latach 60. XX wieku. Ze względu na datowanie drewna i typowy okres użytkowania tego typu jednostek, bardziej prawdopodobna wydaje się ta druga hipoteza – wskazuje Magdalena Kierzkowska.

Fala komentarzy ws. niecodziennego odkrycia. „Cudowne widoki”

W mediach społecznościowych na profilu „Na Mierzeję” na Facebooku zostało opublikowane zdjęcie wraku, które wywołało liczne reakcje internautów. Niektórzy zachwycali się widokiem, inni zastanawiali, co znajduje się wewnątrz. „Cudowne widoki”, „Ciekawe, co można znaleźć wewnątrz lub zagrzebane w piasku dookoła. Warto poszukać, gdy nie ma wysokiej fali” – czytamy w komentarzach.

„Z brzegu widać było tylko kadłub, który wystawał ponad wodę” – dodała kolejna internautka. Co ciekawe, jak podał tvn24.pl, nie będzie prób wydobycia jednostki. Pozostanie ona na dnie.

