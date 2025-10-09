Bon senioralny nie dla wszystkich. Ta grupa Polaków straci najwięcej

W kampanii wyborczej w 2023 roku Koalicja Obywatelska obiecywała wprowadzenie bonu senioralnego. Jak wówczas tłumaczono, miała być to forma pomocy dla wszystkich osób powyżej 75. roku życia.

Dodatkowe środki finansowe miały pozwolić m.in. na pokrycie usług obejmujących m.in. pomoc w codziennych czynnościach, wsparcie w przygotowywaniu i spożywaniu posiłków oraz wsparcie w umawianiu wizyt lekarskich i załatwianiu spraw urzędowych. O przyznanie bonu senioralnego wnioskują zstępni osoby starszej – dzieci, wnuki lub prawnuki – którzy są aktywni zawodowo.

Bon senioralny 2026. Ta grupa seniorów będzie poszkodowana

Jak się jednak okazuje, bon senioralny faktycznie wejdzie w życie, jednak w mocno ograniczonej formie. Jeszcze w październiku pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów ma trafić projekt ustawy w tej sprawie.

Jeśli zostałby on przyjęty, wówczas nowe regulacje obowiązywałyby od 1 stycznia 2026 roku. W takiej sytuacji wnioski o bon senioralny można byłoby składać w urzędach gmin lub miejskich ośrodkach pomocy społecznej od 1 stycznia 2026 roku

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, z bonu będą mogli skorzystać tylko seniorzy, którzy ukończyli 80 lat a ponadto wykażą, że mają niskie dochody.

Według aktualnych rządowych zapowiedzi, próg dochodowy ma wynosić 3410 zł brutto. Tymczasem średnia emerytura wynosi 3900 zł. Oznacza to, że wiele seniorów zostało z automatu wykluczonych z możliwości uzyskania dodatkowych środków.

Bon senioralny nie dla wszystkich. Ta grupa Polaków będzie poszkodowana

– Ograniczenia wynikają nie tylko z budżetu, ale również z niedoboru pracowników opieki nad osobami starszymi – wyjaśniała Marzena Okła-Drewnowicz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera. Polityczka KO tłumaczyła, że w większości samorządów słyszała to samo — brakuje rąk do pracy. – Szczególnie w małych gminach, gdzie potrzeba wsparcia jest największa – dodawała.

Z rządowych zapowiedzi wynika, że w kolejnych latach progi dochodowe mają wzrosnąć do 3500 zł brutto (2026 r.), 4000 zł (2027 r.), 4500 zł (2028 r.) i 5000 zł (2029 r.).

Czytaj też:

MEN wprowadził zmianę w szkołach. Nawet 75 tys. zł dla nauczycieliCzytaj też:

Babcia z wyższą emeryturą dzięki wnukom. ZUS doliczy nawet 11 tys. zł