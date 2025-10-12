Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę 12 października w Kołobrzegu w północnej części województwa zachodniopomorskiego.

Wybuch w porcie w Kołobrzegu. Jacht wyleciał w powietrze

uż po godzinie 18 w porcie jachtowym na Marinie Solnej miał miejsce wybuch. Z relacji jednego ze świadków zdarzenia wynika, że siła eksplozji na jachcie była tak duża, że jednostka wyleciała w powietrze na niemal dwa metry.

– Doszło do wybuchu butli z gazem na jachcie znajdującym się w porcie. W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej – przekazał Dariusz Schacht, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Wybuch w porcie w Kołobrzegu. Właściciel trafił do szpitala

Poszkodowany to 74-letni mężczyzna, który w momencie wybuchu przebywał na jachcie. Na stałe mieszka w sąsiednim województwie.

Jak podaje portal Miasto Kołobrzeg, senior przeżył, ale jest poparzony i ma otwarte złamanie nogi. Na miejscu ratownicy medyczni udzielili mu pomocy, jednak konieczna była hospitalizacja. Właściciel jachtu został przewieziony karetką do szpitala w Kołobrzegu.

Z informacji lokalnych służb wynika, że w wyniku eksplozji uszkodzone zostały dwa inne jachty, w których wyleciały szyby.

