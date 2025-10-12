Nawet 20 stopni w Polsce. Meteorolodzy mają dobre wieści

Pod względem pogody lato było w tym roku wyjątkowo kapryśne. Pierwsze długoterminowe prognozy pogody na jesień napawały optymizmem. Z amerykańskiego modelu CFS wynikało, że jesień ma być stosunkowo ciepła.

Oczywiście nie możemy mówić o afrykańskich upałach, jednak według ekspertów temperatury w Polsce między wrześniem a listopadem mają być średnio o 1-1,5 stopnia Celsjusza wyższe niż zazwyczaj.

Pogoda na październik 2025 w Polsce. Sieglinde namiesza

Początek października raczej pod tym względem rozczarowuje. Pierwsze dni tego miesiąca było chłodniejsze od normy wieloletniej z lat 1991-2020 o średnio -1.3 stopnia Celsjusza. W niektórych miastach Polski na wschodzie oraz na południu było to aż 2-4 stopnie. Odczuwalna temperatura była jeszcze niższa, ponieważ zamiast słońca znacznie częściej mieliśmy do czynienia z mgłami i opadami.

Meteorolodzy mają jednak dobre wieści. W najbliższych dniach pogoda ma się nieco poprawić. Co prawda nadal nie będziemy mogli mówić o złotej polskiej jesieni, jednak w zdecydowanej części kraju mają się pojawić rozpogodzenia. Opady będą sporadyczne. Do przyszłego piątku średnio w Polsce spadnie od 5 do 20 mm wody (najmniej na zachodzie, najwięcej na wschodzie).

Zmiana pogody w Polsce. Na termometrach nawet 20 stopni

Synoptycy zaznaczają jednak, że chociaż dni będą słoneczne, to rano musimy się liczyć z jesiennymi mgłami oraz przymrozkami. Według modelu GFS w ciągu dnia termometry mają pokazać 9-15 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie w kolejny weekend (18-19 października) – wówczas temperatura sięgnie maksymalnie 12 stopni Celsjusza.

Z prognoz długoterminowych wynika, że w trzeciej dekadzie października pogoda może nas zaskoczyć. Na kilka dni do Polski ma napłynąć ciepła i sucha masa powietrza z południa Europy. Z tego powodu w niektórych częściach kraju termometry mogą pokazać nawet 20 stopni Celsjusza. Dni mają być też znacznie bardziej pogodne i słoneczne.

