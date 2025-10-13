Dramatyczne skutki pożaru. Wśród ofiar m.in. 13-latka

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w nocy z niedzieli na poniedziałek (12/13 października) we wsi Winda w powiecie kętrzyńskim w województwie warmińsko-mazurskim. Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Grzegorz Różański przekazał, że zapalił się dom, w którym mieszkały cztery rodziny.

Dramatyczny pożar w Windzie

– Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do nas o godz. 1.30. Z informacji wynikało, że pali się dach w budynku wielorodzinnym. Na stałe w tym budynku zamieszkiwało 12 osób, czyli cztery rodziny. Gdy dojechaliśmy na miejsce, pożar dachu był bardzo rozwinięty. 10 osób zdołało uciec z płonącego domu – relacjonował na łamach „Faktu” Grzegorz Róźański, rzecznik warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Olsztynie.

– Działania gaśnicze prowadziliśmy zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Były bardzo trudne warunki pożarowe, strażacy musieli pracować w aparatach tlenowych, aby dotrzeć do poszkodowanych – dodawał.

Pożar w Windzie. Nie żyją dwie osoby

Gdy strażacy przyjechali na miejsce, dowiedzieli się, że tuż po wybuchu pożaru 10 osób samodzielnie się ewakuowało. Ratownicy usiłowali odnaleźć dwie osoby, które znajdowały się na piętrze domu. Dotarcie do nich było mocno utrudnione, z uwagi na to, że spaliły się drewniane schody, które prowadziły na piętro budynku, gdzie się znajdowały.

Mimo wysiłków strażaków, życia dwóch osób nie udało się uratować. Ofiary to 13-letnia dziewczynka i 60-letni mężczyzna. Na chwilę obecną wiadomo, że znajdowały się w tym samym mieszkaniu, jednak z całą pewnością nie można jeszcze potwierdzić, że były spokrewnione.

Okoliczności pożaru pozostają na razie nieznane. Na miejscu pracują służby, które będą ustalać przyczyny pożaru.

Czytaj też:

Znany sędzia spowodował wypadek? Na jaw wyszły nowe faktyCzytaj też:

Śmiertelny wypadek w Rajdzie Nyskim. Zginął znany polski kierowca