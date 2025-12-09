Ewakuacja w Japonii. Trzęsienie ziemi u wybrzeży kraju

Japońska Agencja Meteorologiczna poinformowała o trzęsieniu ziemi, jakie w poniedziałek wieczorem nawiedziło Japonię.

Do trzęsienia ziemi doszło u wybrzeży wyspy Hokkaido i północno-wschodniej części wyspy Honsiu i miało magnitudę 7,5. Wartość skorygowano z podawanej początkowo wartości 7,6.

Trzęsienie ziemi u wybrzeży Japonii. Ewakuacja objęła około 90 tys. osób

Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się na głębokości około 54 km, w odległości około 80 km od wybrzeża. Japońska Agencja Meteorologiczna wydała ostrzeżenie przed tsunami – fale mogą osiągnąć wysokość 3 metrów. Zarządzona przez władze ewakuacje z najbardziej zagrożonych terenów objęła około 90 tys. osób. JMA ostrzegła również przed wstrząsami wtórnymi.

Wstrząsy otrzymały 6. stopień w 7-stopniowej, japońskiej skali. Wartość oznacza że podczas trzęsienia ziemi szyby w budynkach zostają uszkodzone, ciężkie meble mogą się przewrócić, a ludzie nie są w stanie utrzymać się na nogach i muszą się czołgać.

Sanae Takaichi, premier Japonii, zwróciła się do Japończyków z apelem, aby w przypadku poczucia wstrząsów, byli gotowi na ewakuację w trybie natychmiastowym.

Trzęsienie ziemi o sile 7,5. Bez większych szkód

Japońskie media przekazały, że trzęsienie ziemi nie spowodowało większych strat. W jego wyniku doszło do dwóch pożarów oraz zawieszenia części połączeń kolejowych na wyspach Honsiu i Hokkaido. Nie zgłoszono żadnych nieprawidłowości w pracy elektrowni jądrowych, jednak bez prądu znalazło się kilkaset gospodarstw domowych.

Japonia znajduje się na styku czterech płyt tektonicznych – pacyficznej, eurazjatyckiej, filipińskiej i północnoamerykańskiej. Leży w tzw. Pacyficznym Pierścieniu Ognia i jest jednym z najbardziej narażonych na trzęsienia ziemi krajem. Szacuje się, że każdego roku dochodzi do około 1,5 tys. wstrząsów na jej terenie.

