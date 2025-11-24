Pod wodami jeziora Issyk-Kul znajdującego się w górach Tienszan w Kirgistanie, którego wody sięgają nawet 700 metrów, badacze dokonali niezwykłego odkrycia. Natrafili na pozostałości osady, która w średniowieczu łączyła kupców podróżujących między Chinami a Zachodem. Według przekazów, w XV wieku katastrofalne trzęsienie ziemi miało sprawić, że miasto osunęło się w głąb jeziora, niczym azjatyckie Pompeje.

Odkryli podwodne miasto na dnie jeziora

Dzisiejsze badania prowadzone przy północno-zachodnim brzegu Issyk-Kul odsłaniają to, co niegdyś było miastem Toru-Aygyr — muzułmańską osadą położoną na jednym z najważniejszych odcinków Jedwabnego Szlaku.

W trakcie prac archeolodzy natrafili m.in. na ceglane mury wypalane w średniowiecznych piecach, zawalone kamienne konstrukcje i drewniane belki, które przez wieki opierały się prądom jeziora. W jednym z budynków odkryto kamień młyński – dowód na istnienie dawnego młyna. W innym eksperci wpadli na ozdoby architektoniczne, które są dowodem świadczącym o tym, że w mógł tutaj istnieć meczet.

Zatopione miasto na dnie jeziora. To odkrycie to sensacja!

Naukowców najmocniej zaskoczył rozległy muzułmański cmentarz, którego powierzchnia to niemal sześć hektarów.

Archeolodzy wydobyli z niego dwie ludzkie czaszki, skierowane twarzami w stronę Mekki.

W jeziorze badacze natrafili także na fragmenty naczynia khum — dużego, glinianego dzbana na wodę, zaskakująco dobrze zachowanego mimo setek lat pod wodą. Obok badacze natrafili na trzy jeszcze starsze pochówki, prawdopodobnie sprzed islamizacji regionu.

Podczas prac archeolodzy wydobywali także próbki osadów, które pomogą odtworzyć kolejne etapy rozwoju miasta — od pierwszych drewniano-glinianych budowli po bardziej zaawansowane konstrukcje, które powstały wraz z rozkwitem Jedwabnego Szlaku.

Czytaj też:

Pierwsza erupcja w historii. „Wulkaniczne wydarzenie roku”Czytaj też:

Młody jesiotr wyrzucony na brzeg. Kiedyś był królem wód