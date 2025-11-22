Młody jesiotr wyrzucony na brzeg. Kiedyś był królem wód

Okaz pojawił się 19 listopada i natychmiast zwrócił uwagę przechodniów. Spacerowicze o znalezisku powiadomiono służby, które zabezpieczyły ciało ryby. Młody jesiotr atlantycki trafił do lokalnego instytutu biologii morkiej, w którym na prośbę Departamentu ds. Zasobów Naturalnych Karoliny Południowej został zamrożony, umożliwiając dalsze badania.

Jesiotr zostanie przekazany do biura departamentu. Tam specjaliści zmierzą rybę, pobiorą próbki i sporządzą dokumentację fotograficzną, a wszystkie dane przekażą do National Marine Fisheries Service.

Znaleziony jesiotr atlantycki to jeden z dwóch gatunków występujących w wodach Karoliny Południowej. Drugim jest krótszy jesiotr krótkonosy. Oba gatunki są chronione prawem federalnym, a ich zabijanie lub przetrzymywanie jest nielegalne. Każdy martwy lub wyrzucony na brzeg okaz powinien być zgłaszany służbom.

Kiedyś był królem polskich wód. Naukowcy próbują przywrócić populację jesiotra ostronosego

Jesiotry to prawdziwe „żywe skamieniałości”. Ich linia ewolucyjna sięga 120 milionów lat, a przodkowie żyli 245 milionów lat temu. Dorosłe osobniki mogą osiągać do 4,3 m długości i ważyć do 360 kg. W Karolinie Południowej żyją zwykle 25–30 lat, dojrzewając w wieku 5–19 lat. Młode wędrują wzdłuż wybrzeża, dorosłe wracają do rzek, w których się wykluły, aby odbyć tarło.

W Polsce jesiotr atlantycki był kiedyś królem Wisły i głównym gatunkiem Bałtyku. Z powodu działalności człowieka, zwłaszcza zabudowy rzek i budowy tamy we Włocławku, gatunek praktycznie wyginął.

– Ryba wyginęła przez zabudowę rzek. Głównym problemem jest zapora we Włocławku, która dla większości ryb dwuśrodowiskowych jest ciężka do przejścia – tłumaczyła przed rokiem w rozmowie z Interią Monika Sobieszczyk, ichtiolog z ośrodka zarybieniowego w Świnnej Porębie.

W ośrodku w Świnnej Porębie prowadzona jest próba odtworzenia populacji jesiotra atlantyckiego. Rok temu przebywało tam 28 okazów. Poza nimi w ośrodku hodowane są również inne gatunki, takie jak brzany, sandacze, pstrągi i szczupaki.

