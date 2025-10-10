Trzęsienie ziemi na Filipinach. Władze ostrzegają przed Tsunami

W piątek na Filipinach doszło do trzęsienia ziemi. Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii (PHIVOLCS) przekazał, że wstrząsy miały magnitudę 7,6.

Trzęsienie ziemi na Filipinach. Ostrzeżenie przed tsunami

Zgodnie z przekazanymi informacjami do trzęsienia ziemi doszło przed godziną 10 czasu lokalnego (około 4 czasu polskiego). Epicentrum znajdowało się około 62 km na południowy wschód od miasta Manay, na głębokości około 10 km.

PHOVOLCS ostrzega przed falami tsunami w odległości 300 km od centrum trzęsienia ziemi. Fale mogą osiągnąć wysokości od jednego do trzech metrów. Podobne ostrzeżenie wydane zostało również przez amerykański system ostrzegania.

Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii apeluje do mieszkańców zagrożonego rejonu o ewakuację w głąb wysp, na wyżej położone tereny. PHIVOLCS dodał, że fale mogą być omlet wyższe niż normalnie. Wydano również ostrzeżenie przed licznymi wstrząsami wtórnymi.

Przed tsunami ostrzegają również służby pobliskiej Indonezji, które szacują wysokość fal na 50 cm.

Pacyficzny pierścień ognia. Wrześniowe trzęsienie ziemi pochłonęło życie 72 osób

Tzw. pacyficzny pierścień ognia otacza niemal nieprzerwanie Ocean Spokojny na długości ok. 40 tys. km. Zalicza się do niego m.in. zachodnie wybrzeża obu Ameryk, Japonię, Nową Zelandię oraz Filipiny. To w nim występuje około 90 proc. wszystkich trzęsień ziemi na święcie. Pacyficzny Pierścień Ognia złożony jest z rowów oceanicznych, łuków wyspowych i aktywnych wulkanów.

Pod koniec września Filipiny nawiedziło tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi o sile 6,9. W wyniku zdarzenia zginęły co najmniej 72 osoby. Liczbę rannych oszacowano na 500. Do tragedii doszło w prowincji Cebu, w centralnej części Filipin.

Czytaj też:

Morze Północne kryje mroczną tajemnicę. Naukowcy znaleźli niepodważalne dowody