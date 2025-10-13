Przed dom premiera wrócił skradziony Lexus. „Wtopa po całości”

Po ponad miesiącu od głośnej kradzieży, lexus należący do rodziny Donalda Tuska został ponownie zauważony pod jego sopocką rezydencją. W poniedziałek, 13 października, przechodnie dostrzegli samochód zaparkowany w tym samym miejscu, z którego wcześniej zniknął. Obok pojazdu widać było funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa.

Przypomnijmy, że do kradzieży doszło w nocy z 9 na 10 września, gdy w polskiej przestrzeni powietrznej pojawiły się rosyjskie drony. To zbieg okoliczności, który rozbudził teorie o możliwym udziale obcych służb. Szybko jednak okazało się, że sprawcą był 41-letni Łukasz W. z Sopotu, który został zatrzymany i usłyszał już zarzuty.

Konsekwencje dla SOP i areszt dla sprawcy

Po głośnym incydencie premier miał domagać się rozliczenia winnych z SOP. Według ustaleń „Super Expressu”, stanowiska stracili dyrektor i wicedyrektor zarządu ochrony Donalda Tuska, a szef formacji miał zostać wysłany na przymusowy urlop. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji tłumaczyło jednak, że był to „zaległy urlop”, a decyzje kadrowe dopiero są rozważane.

Rzeczniczka resortu Karolina Gałecka potwierdziła z kolei, że wobec kierownictwa SOP wyciągnięto już konsekwencje służbowe.

Tymczasem Łukasz W., który ukradł samochód, przebywa w areszcie tymczasowym. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Mężczyzna nie jest znany z kradzieży pojazdów, jednakże w przeszłości był już karany – za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu w ruchu drogowym oraz mieniu.

„Wtopa po całości”. Ochrona spała?

Jak ujawniła Wirtualna Polska, w chwili kradzieży nikt z ochrony nie zauważył, że lexus znika spod domu szefa rządu. Informator z SOP przekazał dziennikarzom, że to była „wtopa po całości”.

– Dom premiera pilnowany jest 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, z dyżurką na miejscu, pełnym monitoringiem posesji i całego otoczenia i innymi środkami techniki ochronnej. W teorii nic takiego nie miało prawa się zdarzyć — mówił informator WP.

Sprawa kradzieży i odzyskania samochodu pozostaje jednym z najbardziej komentowanych incydentów z udziałem służb w ostatnich miesiącach.

