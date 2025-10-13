Donald Tusk powinien odejść? Polacy nie są jednomyślni

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez pracownię Opinia24 na zlecenie RMF FM respondenci zostali zapytani o to, czy Donald Tusk powinien zostać zastąpiony na stanowisku premiera. Twierdząco na to pytanie odpowiedziała blisko połowa ankietowanych.

Jak wynika z badania, 47 proc. Polaków uważa, iż Tusk powinien odejść, w tym 32 proc. wyraża tę opinię w sposób zdecydowany. Przeciwnicy takiego scenariusza stanowią 32 proc., z czego 17 proc. odpowiedziało „zdecydowanie nie”. Aż 21 proc. badanych nie potrafiło jednoznacznie określić swojego stanowiska.

Polacy podzieleni w sprawie Donalda Tuska. Blisko połowa „za”

Największe różnice w postawach wobec Donalda Tuska widać w podziale pokoleniowym. Młodsze grupy wyborców częściej oczekują zmiany. Wśród osób w wieku 25–29 lat aż 59 proc. chce nowego premiera, a w grupie 30–39 lat – 56 proc. W tych kategoriach dominują głosy „zdecydowanie tak”. Zupełnie inaczej patrzą na to starsi wyborcy. Wśród osób po 60. roku życia 42 proc. sprzeciwia się odwołaniu Tuska, a odsetek poparcia dla obecnego szefa rządu rośnie wraz z wiekiem.

Na postawy wobec premiera wpływa również wykształcenie. Osoby z wykształceniem zawodowym częściej opowiadają się za zmianą (53 proc.), natomiast wśród badanych z wyższym wykształceniem przeważają przeciwnicy odwołania (38 proc.).

Jeszcze wyraźniej widać podział wśród wyborców poszczególnych partii. Zwolennicy Konfederacji (83 proc.) i Prawa i Sprawiedliwości (73 proc.) niemal jednogłośnie opowiadają się za zmianą na stanowisku premiera. Po przeciwnej stronie znajdują się wyborcy Koalicji Obywatelskiej (69 proc.) i Nowej Lewicy (56 proc.), którzy w większości bronią Donalda Tuska.

Podobny trend widoczny jest wśród sympatyków Rafała Trzaskowskiego – zarówno z pierwszej, jak i drugiej tury wyborów prezydenckich – gdzie przeważają głosy sprzeciwu wobec odwołania obecnego szefa rządu. Zdecydowanie przeciwnie klaruje się sytuacja wśród wyborców Karola Nawrockiego i Sławomira Mentzena.

