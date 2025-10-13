Internetowe wyzwania mogą zabić. 48 Hours Challenge to tylko jedno z nich

Komenda Stołeczna Policji apeluje do rodziców, nauczycieli i opiekunów o zwiększoną czujność wobec niebezpiecznych zjawisk pojawiających się w mediach społecznościowych. W ostatnich miesiącach obserwujemy wzrost liczby przypadków, w których dzieci i młodzież podejmują ryzykowne „internetowe wyzwania” (tzw. challenge), mogące prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci.
Groźne „zabawy” dla popularności
Wśród najczęściej występujących trendów znajdują się m.in.:
- Blackout Challenge – celowe ograniczanie dopływu tlenu, prowadzące do utraty przytomności
- Benadryl Challenge – niebezpieczne nadużywanie leków przeciwhistaminowych
- Devious Lick Challenge – kradzieże i dewastacje mienia szkolnego dokumentowane w internecie
- Paracetamol Challenge – przyjmowanie dużych dawek leku, co grozi uszkodzeniem wątroby
- Ultimate Selfie – robienie zdjęć w skrajnie niebezpiecznych miejscach (np. na torach lub dachach)
- Momo Challenge i podobne – działania manipulacyjne, groźby i zastraszanie przez nieznane osoby.
Podobnych wyzwań jest znacznie więcej. Ich wspólnym mianownikiem jest presja rówieśnicza oraz chęć zyskania popularności w sieci kosztem bezpieczeństwa.
Wspólna odpowiedzialność dorosłych
Policja przypomina, że najskuteczniejszą formą ochrony dzieci i młodzieży jest uważna obecność dorosłych w ich życiu cyfrowym.
Rekomendowane są:
- regularne rozmowy z dziećmi o tym, co oglądają i publikują,
- zainteresowanie się używanymi aplikacjami i trendami,
- budowanie relacji opartych na zaufaniu, tak by dziecko mogło bez lęku zgłosić niepokojące treści,
- ustalanie jasnych zasad korzystania z internetu i czasu spędzanego online,
- reagowanie na nagłe zmiany w zachowaniu dziecka.
Współpraca zamiast zakazów
Policjanci podkreślają, że celem nie jest całkowite ograniczenie dostępu do internetu, lecz świadome korzystanie z mediów społecznościowych i wzmacnianie umiejętności oceny ryzyka. Wspólne działania rodziców, szkół i służb mogą skutecznie ograniczyć zagrożenia.
