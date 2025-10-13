Internetowe wyzwania mogą zabić. 48 Hours Challenge to tylko jedno z nich

Komenda Stołeczna Policji apeluje do rodziców, nauczycieli i opiekunów o zwiększoną czujność wobec niebezpiecznych zjawisk pojawiających się w mediach społecznościowych. W ostatnich miesiącach obserwujemy wzrost liczby przypadków, w których dzieci i młodzież podejmują ryzykowne „internetowe wyzwania” (tzw. challenge), mogące prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci.

Groźne „zabawy” dla popularności

Wśród najczęściej występujących trendów znajdują się m.in.:

Blackout Challenge – celowe ograniczanie dopływu tlenu, prowadzące do utraty przytomności

– celowe ograniczanie dopływu tlenu, prowadzące do utraty przytomności Benadryl Challenge – niebezpieczne nadużywanie leków przeciwhistaminowych

– niebezpieczne nadużywanie leków przeciwhistaminowych Devious Lick Challenge – kradzieże i dewastacje mienia szkolnego dokumentowane w internecie

– kradzieże i dewastacje mienia szkolnego dokumentowane w internecie Paracetamol Challenge – przyjmowanie dużych dawek leku, co grozi uszkodzeniem wątroby

– przyjmowanie dużych dawek leku, co grozi uszkodzeniem wątroby Ultimate Selfie – robienie zdjęć w skrajnie niebezpiecznych miejscach (np. na torach lub dachach)

– robienie zdjęć w skrajnie niebezpiecznych miejscach (np. na torach lub dachach) Momo Challenge i podobne – działania manipulacyjne, groźby i zastraszanie przez nieznane osoby.

Podobnych wyzwań jest znacznie więcej. Ich wspólnym mianownikiem jest presja rówieśnicza oraz chęć zyskania popularności w sieci kosztem bezpieczeństwa.

Wspólna odpowiedzialność dorosłych

Policja przypomina, że najskuteczniejszą formą ochrony dzieci i młodzieży jest uważna obecność dorosłych w ich życiu cyfrowym.

Rekomendowane są:

regularne rozmowy z dziećmi o tym, co oglądają i publikują,

zainteresowanie się używanymi aplikacjami i trendami,

budowanie relacji opartych na zaufaniu, tak by dziecko mogło bez lęku zgłosić niepokojące treści,

ustalanie jasnych zasad korzystania z internetu i czasu spędzanego online,

reagowanie na nagłe zmiany w zachowaniu dziecka.

Współpraca zamiast zakazów

Policjanci podkreślają, że celem nie jest całkowite ograniczenie dostępu do internetu, lecz świadome korzystanie z mediów społecznościowych i wzmacnianie umiejętności oceny ryzyka. Wspólne działania rodziców, szkół i służb mogą skutecznie ograniczyć zagrożenia.

