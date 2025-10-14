Tyle państwo zapłaci za podróże Nawrockiego. Kwota robi wrażenie

Już w sierpniu, gdy Ministerstwo Finansów przedstawiało projekt ustawy budżetowej było wiadomo, że budżet Kancelarii Prezydenta na 2026 rok będzie rekordowy.

Wydatki Nawrockiego. Przekroczona bariera 300 mln złotych

Wydatki Karola Nawrockiego mają po raz pierwszy przekroczyć barierę 300 mln złotych i wynieść 325,5 mln złotych. W 2025 roku na ten cel przeznaczono 298,8 mln złotych, natomiast na początku prezydentury Andrzeja Dudy było to 140 mln złotych.

Z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że Kancelaria Prezydenta planuje w 2026 roku przeznaczyć 4,8 mln złotych na podróże głowy państwa – zarówno krajowe, jak i zagraniczne. W porównaniu do roku bieżącego jest to wzrost o 1,6 mln złotych.

Otoczenie Karola Nawrockiego tłumaczy, że „podwyżki wynikają głównie intensyfikacji działań na arenie międzynarodowej oraz tego, że po rozpoczęciu kadencji nowego prezydenta spodziewana jest zwiększona aktywność w obszarze wizyt przyjazdowych głów innych państw i wyjazdowych prezydenta”.

– Już w tym roku wydatki na podróże zostały podwyższone, co wydawało się naturalne przy zakończeniu kadencji. Widać wyraźnie, że prezydent chce postawić na działalność międzynarodową, jednak pojawia się pytanie, czy powinna ona dominować w pracach głowy państwa i jego kancelarii – ocenił Tomasz Głogowski, wiceprzewodniczący Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, która rozpatruje budżety m.in. Kancelarii Prezydenta.

Rekordowy budżet Kancelarii Prezydenta

O niemal 11,4 mln złotych mają wzrosną wynagrodzenia. Jak pisze kancelaria – w związku ze wzmocnieniem kadrowym w obszarze informatycznym, w tym w szczególności w zakresie cyberbezpieczeństwa, nowych technologii i analiz.

W budżecie zaplanowano także wzrost o 10,4 mln złotych „wydatków bieżących”.

Do zera mają natomiast spaść wydatki na Biuro Polityki Międzynarodowej, które aktualnie wynoszą 9,8 mln złotych. Środki te mają trafić bezpośrednio do budżetu Kancelarii Prezydenta.

