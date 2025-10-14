Babie lato w Polsce. Kiedy będzie cieplej?

W ostatnich dniach pogoda nie rozpieszczała Polaków. Nasz kraj znalazł się pomiędzy wyżem z zachodu i niżem ze wschodu. Z tego powodu do Polski napływa arktyczne powietrze. Widać to na termometrach. Na północnym wschodzie kraju było maksymalnie 13-14 stopni. Południe kraju było chłodniejsze – termometry wskazywały 5-7 stopni.

Chłodny weekend i ocieplenie w przyszłym tygodniu

Najnowsze prognozy synoptyków zapowiadają poprawę pogody w przyszłym tygodniu. Zgodnie z ich przewidywaniami do Polski we wtorek i środę napłynie cieplejsze powietrze. Temperatura wzrośnie do 17 i więcej stopni Celsjusza.

Zanim jednak nadejdzie do Polski ładniejsza jesień mieszkańcy kraju muszą przetrzymać zbliżający się zimny weekend. Najgorzej będzie na północnym wschodzie kraju i w rejonach górskich. W Zakopanem i okolicach będzie jedynie 4-6 stopni Celsjusza. Na Suwalszczyźnie będzie trochę cieplej – do 9 stopni. Mieszkańcy innych regionów będą mieli minimalnie wyższą temperaturę – 11-13 stopni Celsjusza.

Od poniedziałku temperatura zacznie wzrastać. Dostępne prognozy mówią, że najcieplej będzie w czwartek. Na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich temperatura wzrośnie do 13 stopni Celsjusza. W centrum kraju spodziewać się można 13-16 stopni. Najcieplej będzie za zachodzie kraju. Mieszkańcy tego regionu będą cieszyć się 17-18 stopniami Celsjusza.

Listopad. Zmienne warunki pogodowe

Zdaniem meteorologów w listopadzie będą dalsze wahania temperatur. Warunki pogodowe mają być zmienne. Przewidywania synoptyków oparte są o analizy modeli pogodowych ECMWF i CFS.

Pierwsze dni listopada mają być stosunkowo łagodne. Eksperci nie wykluczają jednak napływu kolejnych mas powietrza arktycznego z północy. Mogą pojawić się przymrozki oraz pierwsze opady śniegu.

Czytaj też:

Nad Polskę nadciąga fala ciepła i słońca. Spektakularny powrót babiego lataCzytaj też:

Książki idealne na jesień. Wybraliśmy 10 historii, które trudno odłożyć