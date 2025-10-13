Nad Polskę nadciąga fala ciepła i słońca. Spektakularny powrót babiego lata

Pierwsza połowa października nie należała do przyjemnych – przez Polskę przetaczały się kolejne niże, przynosząc deszcze, silny wiatr i wyraźne ochłodzenie. Słońca było jak na lekarstwo, a na prawdziwe babie lato trzeba było cierpliwie czekać.

Synoptycy serwisu twojapogoda.pl zapowiadają jednak, że zmiana pogody jest już na horyzoncie. W najbliższych dniach deszczu będzie coraz mniej, a niebo zacznie się przejaśniać. Choć ocieplenie nie przyjdzie od razu, każdy dzień przyniesie coraz więcej światła i spokoju w atmosferze.

Nie będzie to jeszcze długi okres stabilnej, letniej pogody – raczej krótka, ale intensywna fala ciepła i słońca, która przypomni o urokach złotej jesieni.

Ciepło wraca. Nawet 23 stopnie na południu i w centrum

Wyraźniejsze ocieplenie poczujemy pod koniec tygodnia. Wtedy temperatura w wielu regionach przekroczy 15 stopni. Prawdziwy przełom nastąpi w dniach 20-22 października, gdy w całym kraju słupki rtęci sięgną powyżej 20 stopni.

Najcieplej będzie na południu, wschodzie i w centrum – szczególnie na Śląsku, w Małopolsce i na Mazowszu, gdzie lokalnie może być nawet 22-23 stopni Celsjusza w cieniu. Dodatkowo ciepły, suchy wiatr halny jeszcze bardziej podniesie temperaturę odczuwalną.

Nie zabraknie też słońca. Prognozy wskazują na liczne rozpogodzenia, a nawet dni z niemal bezchmurnym niebem. Dla wielu osób będzie to idealna okazja, by spędzić weekend w plenerze.

Krótki, ale zachwycający. Oto powrót złotej jesieni

Niestety, meteorolodzy nie mają dobrych wieści dla miłośników długiego babiego lata – piękna pogoda potrwa jedynie kilka dni. Potem do kraju znów mogą powrócić niższe temperatury i więcej chmur.

Na razie jednak warto wykorzystać te słoneczne chwile. Ciepłe dni pozwolą cieszyć się widokiem barwnych liści, błękitnego nieba i zapachem jesieni, jaką znamy z najpiękniejszych październikowych dni.

